Ed Sheeran a X Factor stasera, giovedì 25 novembre. Sarà lui l’eccezionale ospite che guiderà i giudici di X Factor a scegliere i finalisti della nuova edizione del talent show di Sky Uno condotto quest’anno da Ludovico Tersigni.

Due manche stasera, ognuna delle quali porterà a un’eliminazione. Alla fine della puntata di X Factor 2021 conosceremo i nomi dei 5 finalisti del programma che si sfideranno la prossima settimana.

Nel Teatro Repower, la nuova base di X Factor, è atteso stasera Ed Sheeran per un set ideato appositamente per il talent show italiano. Ed Sheeran a X Factor presenterà per la prima volta in Italia alcuni brani del suo nuovo album “=” ai vertici delle classifiche di tutto il mondo.

I giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika saranno di nuovo in sfida con i rispettivi team di concorrenti. Hell Raton arriva con un solo concorrente in gara, Baltimora, mentre gli altri portano con sé ciascuno due componenti del proprio roster: gIANMARIA e Le Endrigo per Emma; Bengala Fire ed Erio per Manuel; Fellow e Nika Paris per Mika.

Nella prima manche, ciascuno di loro presenterà il proprio nuovo brano originale, il secondo dopo quello con cui si sono mostrati al pubblico nel corso del primo Live.

I nuovi inediti dei concorrenti di X Factor

Baltimora proporrà BALTIMORA, il testo è di Baltimora così come la produzione, per la quale è stato affiancato da Sixpm e Jacopo Volpe);

i Bengala Fire saliranno sul palco con Amaro Mio, di cui la stessa band firma testo e musica e per la cui produzione hanno lavorato Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo e Tommaso Colliva;

Erio si esibirà con Fegato, con la firma d’autore di Giuliano Sangiorgi per testo e musica, mentre la produzione è curata dallo stesso Erio con Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Tommaso Colliva e Vanni Antonicelli;

Non Farmi Andare sarà il nuovo pezzo di Fellow, il cui testo è dello stesso Federico Castello insieme a Gareth Owen, Andrea Bonomo, la cui musica è di Gareth Owen, Ricci Riccardi e Luca Chiaravalli e la cui produzione è affidata a Michele Canova Iorfida e Jaime Estalella.

gIANMARIA presenterà Senza Saliva, di cui ha scritto il testo, mentre la musica è curata da Gianmarco Manilardi e Vincenzo Boccato e la produzione da Movimento e gmjf.

Le Endrigo presenteranno il brano inedito PANICO, per il quale testo e musica portano la firma di 3 dei 4 componenti della band (Gabriele Tura, Matteo Tura, Ludovico Gandellini) e la produzione invece è realizzata da Frenetik&Orang3.

Nika Paris porterà per la prima volta No Limit, di cui firma il testo e la musica, per quest’ultima affiancata da Dariana Koumanova, Elya Zambolin, mentre la produzione è di Nicolò Fragile.

Le assegnazioni di X Factor 2021 il 25 novembre

Nella seconda manche, i concorrenti in gara si metteranno alla prova con le cover scelte dai rispettivi giudici.

Emma ha scelto Rimmel di Francesco De Gregori per gIANMARIA e Karma Police dei Radiohead per Le Endrigo. Hell Raton ha assegnato a Baltimora Stay di the Kid Laroi e JustinBieber. Manuel Agnelli ha assegnato Girls & Boys dei Blur ai Bengala Fire e Bird Guhl di Antony and the Johnsons ad Erio. Mika ha assegnato The Scientist dei Coldplay a Fellow e Don’t Start Now di Dua Lipa a Nika Paris.

Continua a leggere su optimagazine.com