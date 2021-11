Il Super Green Pass entrerà in vigore dal prossimo 6 dicembre, fino al 15 gennaio. Il consiglio dei ministri si è espresso in merito, praticamente all’unanimità. Come riportato da ‘ansa.it‘, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ed il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, hanno provveduto ad illustrare le novità presto effettive (che, a detta di Mario Draghi, sono state prese proprio per salvare il Natale degli italiani, altrimenti allo sbaraglio per effetto della quarta ondata, ormai alle porte).

Il Super Green Pass avrà validità anche in zona bianca, e coinvolgerà, quindi, tutti gli italiani (almeno fino al 15 gennaio, per poi restare valido in zona gialla e arancione, visto che in zona rossa le restrizioni restano valide per tutti). Il Super Green Pass verrà distribuito solo a chi è regolarmente vaccinato oppure guarito dal Covid-19. Il documento consentirà l’ingresso nei bar, nei ristoranti, nelle palestre, nei centri sportivi, nei teatri, nei cinema, negli stadi e nelle discoteche. Anche chi volesse soggiornare in albergo sarà costretto ad esibire il proprio Super Green Pass.

Il decreto stabilisce anche l’obbligo vaccinale per gli insegnanti ed il personale scolastico allargato, per i militari, le forze di polizia e tutti i lavoratori amministrativi del servizio sanitario nazionale. Il Green Pass standard avrà una validità di 9 mesi (non più 12) per tutti, e sarà richiesto per poter prendere pullman, tram, treni e qualsiasi altro mezzo di trasporto locale (chi non si è vaccinato, né è guarito dal Covid-19, sarà costretto ad effettuare un tampone, con esito negativo, per poter usufruire del servizio). Presente l’obbligo di mettere la mascherina anche all’aperto in zona gialla, senza distinzioni. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

