Bisogna fare i conti con alcuni problemi Twitter decisamente non prevedibili, in riferimento a coloro che in queste settimane hanno portato a termine il download dell’aggiornamento iOS 15, senza dimenticare le versioni successive dell’OS di Apple. Una serie di segnalazioni da parte degli utenti che parlano di disconnessioni impreviste, che va ad arricchire il punto della situazione che abbiamo fatto nei giorni scorsi sulla questione batteria. Vediamo come stanno le cose, secondo quanto raccolto oggi 25 novembre.

Cosa sappiamo sui problemi Twitter con aggiornamento iOS 15

La questione è stata trattata di recente anche da MacRumors, con cui possiamo affrontare meglio i problemi Twitter che alcuni utenti hanno registrato di recente con l’aggiornamento iOS 15. A tal proposito, possiamo evidenziare che il supporto di Twitter ha riconosciuto un bug che causa la disconnessione imprevista dell’account qualora abbiate portato a termine il download del suddetto aggiornamento. Lo staff ha rassicurato tutti sul fatto che il team stia lavorando ad una soluzione e che manterrà gli utenti aggiornati sulle tempistiche entro le quali sarà risolto.

I problemi Twitter sono molto chiari. Secondo quanto raccolto di recente, l’app richiede agli utenti di accedere nuovamente a Twitter ad ogni avvio dell’app. Mentre alcuni dei report non confermano la specificità che il bug si stia verificando sui dispositivi iOS, la situazione è cambiata dopo il riconoscimento della suddetta anomalia da parte dello staff di Twitter stesso. Allo stato attuale, non posso fare altro che consiglia agli utenti interessati dal bug di assicurarsi di portare a termine l’installazione dell’ultima versione di Twitter dall’App Store.

Allo stesso tempo, per mettersi alle spalle nel più breve tempo possibile i problemi Twitter a quanto pare connessi ad iOS 15, è opportuno monitorare l’account di supporto dell’azienda per gli aggiornamenti. Vi farò sapere, appena si avranno maggiori informazioni in merito.