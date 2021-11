Gli sticker WhatsApp sono sempre più utilizzati da tanti utenti nell’app per smartphone del servizio di messaggistica così come sul web. Per chi proprio non si accontenta degli adesivi a disposizione, c’è ora anche la possibilità di crearne di nuovi in autonomia con una procedura estremamente semplice.

Quanto riportato in questo approfondimento riguarda WhatsApp Web, dunque la versione del servizio di messaggistica che in molti utilizzano direttamente dal loro computer, magari quando sono al lavoro. Quest’ultima, nell’update beta più corposo dell’autunno, consente di beneficiare anche della modalità multidispositivo: in pratica permette di inviare e ricevere messaggi anche senza che il telefono sia connesso all’account WhatsApp. Ebbene, la stessa versione di prova introduce ora anche la possibilità di costruire i propri sticker da sè, con un paio di rapide mosse. Il primo ad accorgersi della gradita novità è stato un’informatore noto su Twitter come Mukul Sharma, il cui annuncio è presente nel cinguettio di fine articolo.

Per creare gli sticker WhatsApp su WhatsApp Web basterà semplicemente andare nella sezione adesivi contrassegnata dalla sua classica icona. Poi si dovrà selezionare la scheda con il simbolo dell’orologio, quella nella quale di solito sono raccolte le soluzioni più utilizzate negli ultimi tempi. Dopo l’integrazione della nuova opzione, gli utenti si ritroveranno un nuovo comando denominato “crea” con il simbolo del più abbinato. Scegliendolo, si aprirà scheda di esplora risorse del computer e di lì si potrà scegliere qualsiasi immagine da far diventare proprio un adesivo. Il contenuto da trasformare in sticker potrà essere già presente in memoria o scaricato anche al momento, dopo un’opportuna ricerca sul web.

Non ci sono più particolari limiti all’uso degli sticker WhatsApp neanche sul web con l’ultima novità. La personalizzazione degli adesivi oramai è massima: allo scopo potranno anche essere utilizzate foto personali o di gruppo che allieteranno le conversazioni.

Continua a leggere su optimagazine.com