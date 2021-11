Ci sono indicazioni utili, in queste ore, per tutti coloro che sono interessati a sfruttare il Black Friday 2021 MediaWorld, soprattutto per quanto concerne i dispositivi che rientrano in serie Samsung Galaxy ed iPhone. Una situazione da monitorare con grande attenzione già oggi 25 novembre, dopo le indicazioni che abbiamo condiviso nei giorni scorsi, in quanto le promozioni di queste ore potrebbero anche non risultare disponibili in occasione del grande evento in programma con tutti gli shop da domani.

Spunti sul Black Friday 2021 MediaWorld: tra Samsung Galaxy ed iPhone

Vediamo, dunque, quali siano allo stato attuale le indicazioni più interessanti che ci arrivano a proposito del Black Friday 2021 MediaWorld, almeno per quanto riguarda gli utenti che aspettano l’occasione giusta per portarsi a casa un Samsung Galaxy o un iPhone. Andiamo con ordine, perché il produttore fa la voce grossa in questo store attraverso il suo top di gamma, in riferimento al pubblico propenso ad acquistare un dispositivo con sistema operativo Android.

Chi è interessato al Samsung Galaxy S21+ da 256 GB, infatti, se lo potrà portare a casa a 749 euro. C’è anche il Samsung Galaxy A52s 5G, che risulta disponibile a 349 euro. Una parentesi anche per chi apprezza i dispositivi pieghevoli, visto che da questo giovedì c’è un’offerta anche per il Samsung Galaxy Z Flip3 5G da 849 euro. Per quanto riguarda il mondo Apple, massima attenzione nei confronti dell’iPhone 12 128 GB, con la possibilità di portarselo a casa a 759 euro.

Qualora abbiate deciso di spendere qualcosina in meno, con il Black Friday 2021 MediaWorld potrete completare l’ordine dell’iPhone 12 mini da 64 GB a 649 euro. I prodotti Apple risultano disponibili in varie colorazioni. Massima attenzione in queste ore, perché la campagna potrebbe essere rilanciata con altri prodotti, utili per fare la differenza nei confronti dei cercatori di occasioni.