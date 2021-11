Tanti genitori italiani si stanno chiedendo quando i vaccini Covid per bambini dai 5 anni in su saranno autorizzati in Italia. La spinosa questione dell’immunizzazione delle fasce più giovani della popolazione sta già accendendo numerose discussioni tra favorevoli alla procedura, madri e padri titubanti e convinti assertori della non necessità di una o più dosi proprio pei più piccoli. Di qualunque gruppo di adulti si faccia parte, è innegabile come si voglia almeno restare informati sui prossimi step che porteranno all’autorizzazione della somministrazione in Europa e dunque in Italia.

I tempi delle autorizzazioni

Proprio in questo giovedì 25 novembre è attesa la decisione dell’EMA (European Medicines Agency) ossia dell’autorità europea per il farmaco sul vaccino Covid per bambini dai 5 anni. A meno di qualche colpo di scena finale, si dovrebbe procedere proprio all’autorizzazione della campagna per i più piccoli nel vecchio continente dopo che quest’ultima è già partita negli Stati Uniti da qualche settimana.

Il secondo passaggio atteso sarà quello con protagonista il nostro ente AIFA (Agenzia italiana del Farmaco) che potrebbe dare l’ok proprio alle fiale di vaccino Covid per bambini dai 5 anni lunedì prossimo 29 novembre. Lo ha riferito il presidente dell’ente Giorgio Palù che ha pure specificato che l’attuale ondata della pandemia sta colpendo la fascia dei più piccoli in misura maggiore rispetto alle precedenti (25-30% rispetto al 2%). Per questo ribadisce la sua intenzione a non perdere tempo per immunizzare i giovanissimi.

Il via alle somministrazioni

Nonostante l’accelerata per le autorizzazioni, per la somministrazione dei vaccini vera e proprio bisognerà poi aspettare ancora un po’. Le speciali dosi pediatriche per i più piccoli sono ancora in produzione per l’Europa. Nonostante tutto, si pensa sia possibile un via alle iniezioni nella terza decade di dicembre. Anzi, la giornata del 20 dicembre potrebbe essere quella in cui la campagna dedicata ai più piccoli potrebbe partire negli hub vaccinali.

