In Somos Nada di Christina Aguilera troviamo tutta la potenza vocale di una cantautrice che fa parte, e con pieni diritti, delle artiste più influenti della scena pop degli ultimi 30 anni. Con questo singolo, il secondo in lingua spagnola, Christina Aguilera anticipa il nuovo album che arriverà nel 2022 ma di cui non si hanno ancora notizie sulla data di uscita né sul titolo.

Somos Nada di Christina Aguilera

Somos Nada di Christina Aguilera è il secondo singolo in lingua spagnola dopo Pa Mis Muchachas, uscito ad ottobre con la collaborazione di Becky G, Nicki Nicole e Nathy Peluso. Il nuovo progetto discografico di Christina Aguilera è ben chiaro: ripercorrere le radici latine della popstar. Christina Maria Aguilera – questo il nome completo – nasce infatti dalla pianista e violinista irlandese Shelly Lorraine Fidler e da Faust Wagner Javier Aguilera, militare originario dell’Ecuador.

Il prossimo disco della cantautrice newyorkese non sarà, tuttavia, la sua prima produzione in lingua spagnola. Il secondo album Mi Reflejo (2000) è stato il primo disco cantato interamente in spagnolo e mai pubblicato in Italia. Durante le registrazioni la popstar non aveva dimestichezza con l’idioma, per questo aveva fatto ricorso alla fonetica per rendere al meglio la pronuncia.

Sul suo nuovo singolo Christina Aguilera ha detto: “Racconta la forza interiore, il self-empowerment e il rischio, non importa quanto oscura o spaventosa possa essere la situazione”.

Il nuovo album

Nel luglio 2021 Christina Aguilera aveva rivelato a People la sua intenzione di onorare le sue radici latine con un progetto cui stava aspirando da tanti anni. “Canterò con passione, rispetto ed esperienza come non ho mai fatto prima”, aveva detto.

L’ultimo disco di Christina Aguilera è Liberation (2018) e con il secondo disco in lingua spagnola la cantautrice è pronta a reinventarsi con un approccio più maturo.

Testo

[Intro]

Mhm

Oh-mhm [Verso 1]

Soy

Blanco, negro, agua, fuego y tempestad

Soy un péndulo entre luz y oscuridad

Flotando voy

Y en un hilo caminando y sin red

Voy sin miedo a dejarme caer

Flotando en silencio [Coro]

Aunque me vez de metal

Vuelo con alas de cristal

De frente al vacío, de pie, y sin dejar de temblar

Voy a saltar

Aunque me asfixie el dolor

No pierdo la fe en el amor

Somos las flores naciendo del lodo

Somos nada-a

Somos todo



[Verso 2]

Fui

Un cumulo de dudas y de ansiedad

En un mar oscuro que no supe navegar

Y ahogándome en silencio [Coro]

Aunque me vez de metal

Vuelo con alas de cristal

De frente al vacío, de pie, y sin dejar de temblar

Voy a saltar

Aunque me asfixie el dolor

No pierdo la fe en el amor

Somos las flores naciendo del lodo

Somos nada

Somos todo [Outro]

Somos nada

Somos todo

Mhmm

Traduzione

Mhm

Oh-mhm Sono

Bianco, nero, acqua, fuoco e tempesta

Sono un pendolo tra la luce e l’oscurità

Galleggiante vado

E in un filo che cammina e senza rete

Vado senza paura di lasciarmi cadere

Galleggiando in silenzio Anche se sembri di metallo

Volo con ali di cristallo

Di fronte al vuoto, in piedi e ancora tremante

sto per saltare

Anche se il dolore mi soffoca

Non perdo la fede nell’amore

Siamo i fiori che nascono dall’altro

non siamo niente

Siamo tutto Ero

Un grappolo di dubbi e ansie

In un mare oscuro che non sapevo navigare

E affogando nel silenzio Anche se sembri di metallo

Volo con ali di cristallo

Di fronte al vuoto, in piedi e ancora tremante

sto per saltare

Anche se il dolore mi soffoca

Non perdo la fede nell’amore

Siamo i fiori che nascono dall’altro

non siamo niente

Siamo tutto Non siamo niente

Siamo tutto

Mhmm

Continua a leggere su optimagazine.com