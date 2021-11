Arriva un ulteriore contributo per tutti coloro che hanno immediatamente installato l’aggiornamento con One UI 4.0 a bordo del proprio Samsung Galaxy S21. Dopo le prime indicazioni della scorsa settimana, infatti, abbiamo dovuto prendere atto che il pacchetto software stabile presentava un bug relativo alla frequenza di aggiornamento dello schermo. Un’anomalia decisamente fastidiosa, in quanto ha privato di fluidità le animazioni e lo scorrimento degli oggetti. Ebbene, il colosso sudcoreana ha ora rilasciato un nuovo pacchetto software.

Primi problemi archiviati per il Samsung Galaxy S21 con One UI 4.0

Si tratta di un firmware rapido, a quanto pare concepito proprio per risolvere il problema dei Samsung Galaxy S21, dopo le segnalazioni del pubblico che ha avuto modo di testare l’aggiornamento con One UI 4.0. Questo nuovo upgrade è attualmente disponibile sulla rete di Verizon e altri operatori potrebbero rilasciarlo presto negli Stati Uniti. Tuttavia, è probabile che qualora il bug abbia visto la luce anche in Europa, ci possa essere il medesimo pacchetto software anche in Italia.

Va detto che, secondo testimonianze raccolte anche da SamMobile, il registro delle modifiche ufficiale non menzioni specificamente questa correzione di bug. Restano pochi dubbi in merito, anche perché molti utenti hanno confermato che risolve in gran parte il problema della frequenza di aggiornamento dello schermo. Le varianti globali della serie Samsung Galaxy S21 non presentano questo problema, ma la situazione dovrà essere monitorata con costanza nel corso delle prossime settimane.

Allo stato attuale, il nuovo aggiornamento potrebbe non essere rilasciato su quelle unità, ma nulla esclude che a stretto giro il bug descritto oggi si possa presentare anche sui Samsung Galaxy S21 che sono stati commercializzati nel nostro Paese. A voi come stanno andando le cose da un po’ di tempo a questa parte con One UI 4.0? Fateci sapere qui di seguito.