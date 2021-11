La nomination di Marilyn Manson ai Grammy Awards 2022 ha scatenato non poche polemiche. La star dello shock-rock, come si può intuire, non partecipa per una nuova release ma è in lista nella categoria Best Rap Album per la sua collaborazione con Kanye West del disco Donda (2021). Il Reverendo, infatti, ha partecipato al disco di Ye nella traccia Jail Pt. 2 come co-autore.

Marilyn Manson ai Grammy Awards 2022

Le polemiche sulla nomination di Marilyn Manson ai Grammy Awards 2022 nascono, ovviamente, per le cause intentate contro il Reverendo con accuse di abusi sessuali e psicologici. Recentemente Rolling Stone ha pubblicato un’inchiesta che abbiamo riassunto in questo articolo. Tra le ultime accuse mosse contro il cantautore di Antichrist Superstar ci sono quelle di Ashley Morgan Smithline, che ha raccontato di esser stata rinchiusa da Brian Warner – questo il nome di battesimo di Manson – in una stanza angusta senza cibo né acqua, e di esser stata picchiata più volte dalla rockstar con una frusta del periodo nazista.

Le accuse sono ancora al vaglio degli inquirenti, e recentemente anche Kanye West ha preso le difese del collega scagliandosi contro il movimento MeToo, proprio come ha fatto Marilyn Manson nell’unica dichiarazione pubblica rilasciata sui social in merito alla vicenda.

La risposta del CEO della Recording Academy

Venuto a conoscenza delle polemiche, il CEO della Recording Academy Harvey Mason Jr. ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni del magazine The Wrap. Ecco le sue parole:

“Non limiteremo le persone che possono presentare il loro materiale. Non guarderemo alla storia delle persone, non guarderemo la loro fedina penale, non esamineremo nient’altro che la legalità all’interno del nostro regolamento, questa registrazione è ammissibile in base alla data e agli altri criteri. Se lo è, può essere presa in esame”.

Ancora:

“Ciò che controlleremo sono i nostri palchi, i nostri spettacoli, i nostri eventi, i nostri tappeti rossi. Daremo un’occhiata a chiunque chieda di partecipare, chiedendo di essere presente tra gli spettatori e noi, a quel punto, prenderemo le nostre decisioni. Ma non ci occuperemo di impedire alle persone di inviare il proprio lavoro affinché i nostri elettori possano decidere”.

Sulla nomination di Marilyn Manson ai Grammy Awards 2022 il diretto interessato non si è ancora pronunciato, e nemmeno sui profili social di Kanye West sono comparse dichiarazioni. Manson, ovviamente, partecipa come ospite di Ye ma le polemiche continuano nonostante il chiarimento del CEO diffuso tramite la stampa internazionale.

La premiazione dei Grammy Awards è attesa per il 31 gennaio 2022.

