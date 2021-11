La possibilità di eliminare i messaggi WhatsApp è più che mai utile a tutti gli utenti che utilizzano il servizio di messaggistica. Molto spesso, in effetti, si incappa in qualche errore di invio in chat e porre rimedio con la cancellazione della nota è da un po’ una soluzione a portata di mano. Peccato che, almeno fino a questo momento, abbiamo dovuto fare i conti con un limite temporale ben preciso oltre il quale non è possibile più eseguire l’operazione. Questo ostacolo è destinato a cadere ben presto, grazie ad una novità in procinto di essere implementata dagli sviluppatori.

Limite attuale e futuro

Anche al momento di questa pubblicazione, si possono eliminare i messaggi WhatsApp solo entro 1 ora, 8 minuti e 16 secondi dal loro invio. Ciò significa che, trascorso questo termine perentorio, pure selezionando la nota non compaiono più le apposite voci per la cancellazione per se e per tutti del contenuto.

Cosa bolle in pentola invece ora? Nella beta Android 2.2147.4 dell’app di messaggistica, WABetaInfo ha notato una sostanziale novità. Anche nel caso di messaggi in chat condivisi da più di un giorno è stato possibile selezionare l’opzione di eliminazione. Dunque l’informatore ha scoperto (dal codice dell’app) che la feature è ora abilitata fino a 7 giorni e 8 ore dopo l’inoltro di qualsiasi elemento nelle conversazioni.

A quando l’implementazione della novità

Per avere tutti la possibilità di eliminare i messaggi WhatsApp anche fino a 7 giorni dopo il loro invio, probabilmente, bisognerà ancora aspettare un po’. La funzione è in beta (come sottolineato) e gli sviluppatori sono molto attenti nell’implementare di nuove opzioni solo dopo una lunga fase di sperimentazione. Giunti a fine anno, è possibile che il cambiamento importante arriverà solo ad inizio 2022. Intanto è certo che quanto ora commentato verrà integrato anche nell’app di messaggistica per iPhone e non solo per Android, magari in tempi diversi.