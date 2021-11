Non è per nulla scontato il rilancio del bonus terme 2022 qui in Italia, nonostante le indicazioni recenti fossero tutto sommato abbastanza incoraggianti sotto questo punto di vista. Del resto, ne abbiamo parlato anche noi negli ultimi tempi con un articolo specifico, ma la realtà dei fatti è che ad oggi non siano ancora arrivati segnali concreti da parte del governo. Le pressioni di alcuni esponenti politici ad oggi risultano fini a sé stesse, fermo restando che la situazione potrebbe anche cambiare nel primo trimestre del nuovo anno.

Cosa aspettarsi sul rilancio del bonus terme 2022 su Invitalia

Quali sono le aspettative degli utenti italiani che, ad oggi, risultano esclusi da ogni discoro relativo al bonus terme 2022 su Invitalia? Servirà una svolta nell’agenda del governo, visto che al momento pare che la questione non sia neppure sul tavolo di chi potrebbe potenzialmente affrontarla. Un piano che prevede una serie di aiuti il prossimo anno da destinare a specifiche categoria e che, allo stato attuale, non include ancora le strutture termali. In tanti speravano in una rapida inclusione, considerando anche i vari problemi venuti a galla durante il click day.

Insomma, ci sarebbero tante buone ragioni per rilanciare il bonus terme 2022 su Invitalia, ma allo stato attuale la situazione appare bloccata. Solo nelle prossime settimane se ne saprà di più, magari aspettando la scadenza dei 60 giorni per coloro che hanno fatto richiesta ad inizio novembre. Dovesse tornare disponibile una quota apprezzabile per coloro che non hanno fatto in tempo ad usufruire del bonus, i discorsi fatti oggi potrebbero cambiare in modo significativo.

Ovviamente vi terremo aggiornati in tempo reale, qualora dovesse venire a galla una svolta a proposito del bonus terme 2022 su Invitalia. La questione appare chiara al momento, ma le novità sono sempre dietro l’angolo per gli italiani.