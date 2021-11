Ozzy Osbourne a Bologna nel 2023: ancora una volta la data programmata per il Principe delle Tenebre all’Unipol Arena subisce uno slittamento per cause legate alla pandemia del Covid-19.

La nuova data di Ozzy Osbourne a Bologna nel 2023

L’ex frontman dei Black Sabbath si sarebbe dovuto esibire l’8 febbraio 2022 presso con i Judas Priest di Rob Halford come special guest. Ecco le parole di Ozzy Osbourne diffuse nella nota ufficiale della venue:

“A causa della continua incertezza sugli eventi a pieno regime e la logistica dei viaggi in gran parte dell’Europa, siamo giunti alla difficile decisione di posticipare il mio tour del 2022 al 2023. I biglietti originali rimangono validi per le nuove date. Voglio ringraziare tutti voi e i Judas Priest per la vostra continua pazienza e supporto”.

La nuova data del concerto di Ozzy Osbourne a Bologna è fissata per il 12 maggio 2023.

Biglietti in prevendita

I biglietti sono ancora disponibili presso il circuito TicketOne nelle seguenti soluzioni:

1 Settore Gradinata Numerata – € 69,00

Tribuna Sud Numerata – € 57,50

Early Entry Pack Parterre In Piedi PIT GOLD – € 205,50

Soundcheck Pack Parterre In Piedi PIT GOLD – € 310,50

Meet And Greet Parterre In Piedi PIT GOLD – € 695,50

Ultimate Pack Parterre In Piedi PIT GOLD – € 1380,50

Hot Ticket Pack 1 Settore Numerato – € 194,03

I possessori dei titoli Meet & Greet e Ultimate avranno la possibilità di scattare una foto insieme a Ozzy Osbourne. Come precisato dagli organizzatori, i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi.

L’ultimo disco di Ozzy Osbourne è Ordinary Man (2020), album che il Principe delle Tenebre ha pubblicato dopo una lunga degenza a causa di una polmonite che lo ha esposto a tanti rischi. Il suo No More Tours II, che appunto toccherà anche l’Unipol Arena di Bologna, dovrebbe essere – come il nome suggerisce – l’ultimo ciclo di concerti dell’ex Black Sabbath prima del ritiro dalle scene, ma secondo diverse indiscrezioni Ozzy Osbourne potrebbe continuare a fare dischi.

Ad esempio, nei primi giorni di novembre sono trapelate informazioni dalla sua etichetta secondo le quali il suo nuovo disco potrebbe uscire nei primi mesi del 2022, e sempre secondo i rumor il leggendario chitarrista Zakk Wylde avrebbe suonato in tutte le tracce.

