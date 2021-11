In questa giornata del 24 novembre non funziona app MyTIM per un numero non trascurabile di clienti dell’operatore. Si tratta di problemi di accesso seri al proprio account personale: pure inserendo user name e password corretti, accade che il sistema non consenta di entrare nel profilo di riferimento. Il tutto crea un grosso disagio, soprattutto a chi ha la necessità di verificare fattura, magari gestire le informazioni relative alla propria linea fissa o numero mobile ricaricabile o in abbonamento. Cerchiamo dunque di comprendere quale sia la situazione attuale per il servizio e se ci siano lavori in corso per superare le difficoltà attuali.

Problemi diffusi

La verità sembrerebbe essere la seguente: non solo oggi non funziona app My TIM, almeno per alcuni clienti. Abbiamo raccolto delle testimonianze di utenti esasperati dalle difficoltà di accesso al loro profilo anche da giorni. Ci sono segnalazioni per chi utilizza il servizio da smartphone o tablet, da Android come da iOS. Al momento del tentativo di autenticazione con dati corretti, accade che viene visualizzato un messaggio di errore che, di fatto, non consente di fare nulla. Ai clienti impattati dalle anomalie, a nulla sono valse operazioni come la chiusura forzata dell’app, la cancellazione della stessa e la reinstallazione, ma neppure l’aggiornamento dal proprio store di riferimento.

Il feedback dell’operatore

Visto che non funziona app My TIM oggi come nella prima parte di questa settimana, l’operatore ha ricevuto numerose richieste di assistenza via social (qualche tweet dedicato alle anomalie è presente a fine articolo). In risposta ai problemi messi in evidenza, ecco che è stato fatto presente che le difficoltà sono note. Pur non specificando la vera natura degli errori, è stato pure confermato che dei tecnici sono al lavoro per un rapido ritorno alla normalità, Peccato che i tempi non siano stai quantificati, almeno per il momento.

L'app non funziona, ritorna un messaggio di errore generico, ho già svuotato cache disinstallato, reinstallato e niente è cambiato. @TIM4UGiulia dice che è problema noto e i tecnici stanno lavorando — Pablo Honey (@Sikander_IT) November 24, 2021

@TIM_Official

Non riesco ad accedere a app mytim né tim modem su tablet ( non riconosce account né permette cambio pw né invia otp. Ho disinstallato e reinstallato senza soluzioni. Ci sono problemi? Infine cerco costi tim unica/mese trovo solo fuffa. A chi mi devo rivolgere?grz — Costanza D'Abbagno (@AbbagnoD) November 23, 2021