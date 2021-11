La mela morsicataporta al debutto il suo Apple HomePod mini anche in Italia, ad un costo accessibile a tutti di 99 euro e disponibile in cinque splendide colorazioni: bianco, giallo, arancione, blu e grigio siderale. Il dispositivo, seppur piccoletto, riesce ad emanare un suono incredibilmente potent,e in grado di riempire una stanza, è dotato di assistente intelligente, del controllo dei dispositivi smart di casa, perfetto per gli iPhone e con una privacy e sicurezza accurati. Andiamo a vedere insieme le sue principali caratteristiche.

L’Apple HomePod mini è sicuramente un accessorio elettronico ricco di innovazioni. L’apparecchio raggiunge un’altezza di soli 8,43 centimetri, occupando davvero poco spazio e monta anche un chip Apple S5 capace di analizzare le caratteristiche specifiche della musica, ottimizzando la potenza sonora, regolando la gamma dinamica e controllando il movimento di driver e radiatori passivi. L’incredibile e rivoluzionario audio computazionale è in grado di produrre toni molto intensi e ricchi di sfumature e, anche mettendo il volume al massimo, l’Apple HomePod mini riesce a sentire i vostri comandi vocali. Quanto al design, il prodotto è stato disegnato in maniera tale da farlo stare bene in qualsiasi ambiente della casa. La forma di cui è dotato è rotonda ed elegante, avvolta da un tessuto a rete speciale che lascia passare il suono senza alterarlo. Sulla parte alta della mini cassa si trovano i controlli touch.

Inoltre, se si posiziona un Apple HomePode mini in ogni stanza si può avere un sistema audio diffuso in tutta la casa. Si può anche chiedere a Siri di riprodurre la stessa canzone in tutti gli ambienti oppure scegliere un brano diverso per ogni stanza. Ma le novità non terminano qui,. infatti, con lo speaker si può rispondere a una chiamata in arrivo sull’iPhone, si possono guardare le serie TV preferite sull’Apple TV o ascoltare la musica presente sul Mac. La particolarità assoluta di questo dispositivo è quello di poterlo utilizzare con un sistema di interfono, in quanto in grado di riconoscere fino a 6 voci di familiari diversi e sarà anche possibile inviare messaggi da una stanza all’altra dell’abitazione. Questa funzione si può usare con iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e Car Play.

