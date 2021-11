Il finale di metà stagione di New Amsterdam 4 è già andato in scena negli Usa qualche ora fa lasciando tutti con il fiato sospeso. Questa prima parte della nuova stagione è stata caratterizzata proprio dai sentimenti che Max ha rivelato ad Helen come conseguenza fisiologica di quel bacio appassionato che ha chiuso la terza stagione, ma come andrà a finire adesso per loro?

Nel finale di metà stagione di New Amsterdam 4 abbiamo finalmente scoperto anche quelle che potrebbero essere le intenzioni di Max riguardo la sua partenza per Londra. Chi segue la serie sa bene che il personaggio interpretato da Ryan Eggold non è mai di semplice interpretazione e anche quello che è successo in quest’ultimo episodio del 2021 potrebbe avere doppia chiave di lettura.

ATTENZIONE SPOILER!

Ormai da un po’ sappiamo che Helen è di stanza a Londra e che presto tornerà lì sola o accompagnata. La grande sorpresa di questo finale di metà stagione di New Amsterdam 4 sta proprio nella decisione di Max. All’inizio dell’episodio, un superbatterio ha mandato l’ospedale in modalità di crisi, spingendo Max ed Helen a ritardare la loro imminente partenza per Londra e ad intervenire per aiutare i loro colleghi.

Proprio in quei momenti, Reynolds ha osservato Max e ha chiesto come avrebbe fatto a dire ad Helen che non sarebbe andato con lei. A quel punto il dottore non ha risposto ma ha continuato a lottare contro il superbatterio guardando da lontano la sua amata dottoressa fino a che, proprio nel finale, non si sono ritrovati tutti e due all’esterno.

A quel punto Max, molto combattuto, ha voltato le spalle ai suoi pazienti e colleghi, per baciare la sua Helen e salire con lei sul taxi, ma siamo sicuri che i due finiranno davvero per partire o alla fine il dottore tornerà indietro?

Secondo quanto rivela il papà della serie David Schulner, quando la serie tornerà martedì 4 gennaio, la coppia si sarà effettivamente trasferita nella loro nuova casa a Londra, Helen sarà il direttore medico della clinica come parte del SSN, e Max si aspetta la licenza per esercitare la professione medica nel Regno Unito, sarà davvero questo quello che aspetta il pubblico nella seconda parte di stagione?