I proprietari degli smartphone Huawei abilitati alla ricezione dell’interfaccia EMUI 12 saranno molto felici di sapere che la versione globale è in arrivo per chi ha aderito al programma beta, adesso non più appannaggio del territorio cinese come fino a poco tempo fa. Questa nuova versione, per chi non lo sapesse (anche se la vediamo difficile, in genere siete sempre molto ben informati), comprende il nuovo pannello di controllo e tante novità grafiche ispirate ad HarmonyOS 2.0 (l’interfaccia appare tarata per lo più sulle colorazioni blu, rosso e nero).

Finora il programma beta era stato riservato al solo mercato cinese, che generalmente fa da banco di prova prima che ogni release provvisoria venga poi rilasciata anche altrove. Il produttore cinese ha sempre operato in questo modo, quindi nom ci stupiamo affatto se anche in questo caso le cose hanno preso la piega che vi stiamo raccontando.

Ad ogni modo, se avete aderito al programma beta sul vostro smartphone Huawei sappiate solo che, da questo momento, è disponibile l’EMUI 12 beta, fermo restando che la versione stabile dell’ultima iterazione dell’interfaccia utente arriverà sui dispositivi compatibili da gennaio 2022 (non aspettatevi un anticipo rispetto a questa tabella di marcia, potreste restare delusi). Nel caso in cui abbiate già aderito al programma beta con la voglia di testare subito l’EMUI 12 Global a bordo del vostro dispositivo Huawei, ricordate sempre che è di una beta che si sta parlando, e di preferire, quindi, uno smartphone che non utilizzate come principale (altrimenti potreste rischiare di imbattervi in bug più o meno importanti, ed avere una serie di problemi che fareste meglio ad evitare). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

