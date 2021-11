Il Dr. Pasquale Aiese, napoletano, è una persona che quando la incontri e ci parli ti verrebbe voglia di rimanere giornate ad ascoltarlo. La calma con cui racconta la sua determinazione e conoscenza ti avvolge. L’analisi che ha fatto sulle malattie e delle psicologie per impedirla è disarmante. Pasquale è diventato famoso inizialmente grazie allo sport, avendo vinto il mondiale nel canottaggio, specialità 2 senza timoniere. Il nonno ha salvato ebrei dai campi di concentramento, i genitori gli hanno insegnato la coscienza sociale. Poi ha avuto una preparazione da marines e ha curato tossicodipendenti.

É stato nel 2020 Responsabile Epidemiologo di Unità Covid di Napoli ed è Medico Chirurgo e Biologo, Specialista in Epidemiologia Clinica e Sanità Pubblica, Omeopata, Agopuntore. Insegnante di Yoga e Satnamrasayan. Ministro della Sanita del PMT. Presidente dell’Associazione Libertà e Salute, consulente e docente per le 5 Leggi Biologiche in Italia, ha fondato le Scienze Biosistemiche ®️, un nuovo approccio di inquadramento dei sintomi clinici che rende la malattia, scaturita da una diagnosi medica, un’opportunità di cambiamento psichico, emozionale e spirituale della persona sofferente. Ma soprattutto ha cercato di fare quello che un medico si è impegnato col giuramento di Ippocrate: guarire i propri pazienti.

Ascoltare il suo racconto su questa pandemia, tamponi, punture, scudo penale, frode sanitaria che stiamo subendo ti potrebbe fare arrabbiare se non ti raccontasse tutto con calma. La sintesi sta nella sua frase: “Il vero virus che sta circolando è la corruzione”. Nel 2012 Pasquale ha denunciato un capo dipartimento dell’ASL Napoli Nord che aveva rubato denaro destinato all’assistenza del malati HIV. La risposta del direttore generale fu quella di licenziare Aiese. Per tre anni è rimasto senza lavoro e ha iniziato a fare il contadino poi si è imbarcato in una nave della Marina Militare come medico di bordo. Ha poi vinto la causa ed è stato risarcito. Pasquale per 9 mesi ha fatto il responsabile di unità Covid dagli inizi e lo faceva senza mascherina. Poi si è dimesso perché non voleva firmare l’autorizzazione a fare tamponi ai bambini.

La conversazione con Aiese è andata in campi ancora più misteriosi e rivoluzionari, quando ha raccontando dell’Italia iscritta alla SEC in un accordo mondialista scoperto dal 2012 da tre avvocato che hanno creato un cambiamento in questa frode contro l’umanità ed è stato creato il PPT. Mi ha mostrato il suo passaporto come appartenente al Popolo di Madre Terra, una confederazione di stati indipendenti che possiamo diventare quando ci autodeterminiamo. Lui non dipende dalle leggi che non rispettano i diritti umani. Japhari Singh Aiese, nome che gli ha dato il suo maestro Yogi Bhajan… ma mi fermo qui. Ascolta con attenzione la nostra conversazione integrale, a cui ha assistito il Dr. Fabio Milani.

