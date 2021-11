La beta 2 della One UI 4.0 sta arrivando sui Samsung Galaxy S20 e Note 20, sia per quanto riguarda i modelli con processore Exynos 990 che quelli con processore Snapdragon 865. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, l’upgrade include le patch di sicurezza di dicembre 2021 (le ultime disponibili al momento, anche a parte dello stesso Google), che sono già giunte anche a bordo dei pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, martedì 23 novembre, in questo articolo dedicato.

Il pacchetto, contrassegnato dalla sigla ZUKA, corregge anche diversi bug presenti sui Samsung Galaxy S20 e Note 20, tra cui gli errori che impedivano il corretto funzionamento delle frequenza di refresh rate, quelli relativi alle icone di condivisione rapida, il problema che ostacolava il funzionamento della Clear View Display Cover di Samsung. L’aggiornamento prevede anche il miglioramento del frame rate del dispositivo, oltre all’ottimizzazione della ricerca nelle app messaggi. La beta 2 della One UI 4.0 avrà sicuramente meno bug rispetto alla versione precedente, anche se chi utilizza il proprio Samsung Galaxy S20 e Note 20 come dispositivo principale, quindi pure per lavorare, farebbe meglio ad attendere la versione stabile della One UI 4.0 (potrebbero anche esserci altri bug non ancora noti, e magari anche piuttosto importanti, che vi impedirebbero di utilizzare al meglio il vostro dispositivo), sicuramente diversa rispetto alle attuali beta (anche se dovessero rivelarsi particolarmente affidabili).

Vi ricordiamo, inoltre, che il colosso di Seul consente di accedere al canale beta registrandosi prima al programma dall’app Samsung Members (una procedura piuttosto facile, che sicuramente riuscireste a compiere). Speriamo di essere stati abbastanza chiari nell’avervi descritto la situazione attuale dei Samsung Galaxy S20 e Note 20, restando a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda tramite il box dei commenti in basso.

Continua a leggere su optimagazine.com