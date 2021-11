Barbara d’Urso battuta anche da Rai3, da Sveva Sagramola e Geo. L’era della conduttrice sembra ormai finita e dopo quello che è successo in queste settimane le cose non possono far altro che complicarsi. Barbara d’Urso è stata ridimensionata, ha perso le sue prime serate e poi anche un bel po’ di spazio nel pomeriggio di Canale5 in settimana e, soprattutto, alla domenica. In molti l’hanno data per finita ma lei stessa ha negato molte volte parlando di progetti in arrivo, di novità e cose nuove che la riporteranno addirittura in prima serata, ma quali saranno queste cose?

In molti sono convinti che per lei arriverà la conduzione dell’Isola dei Famosi 2021 mentre altri che arriverà addirittura il trasloco in altra sede per lei (si è parlato di TV8 o di Sky), ma dove sta la verità?

Al momento per lei non ci sono novità (almeno non annunciate ufficialmente) e Barbara d’Urso continuerà a tenere il timone di Pomeriggio 5 almeno per questa stagione e ascolti permettendo. Il vero e proprio tonfo è arrivato ieri pomeriggio quando non solo Rai1 e La Vita in Diretta ma anche Geo e Sveva Sagramola sono riuscite a superarla.

In particolare, Canale5 si è fermata al 13,6% di share mentre GEO e Sveva Sagramola hanno registrato ieri il 13.6%. Questo significa davvero che Barbara d’Urso non può fare a meno della componente trash che adesso sembra essersi spostata nella casa del Grande Fratello Vip 2021? Con Barbara d’Urso e il suo flop potrebbe chiudersi un’era che ha cambiato la televisione in qualcosa di poco ‘artistico’ e molto social, ai posteri l’ardua sentenza e, soprattutto, al Biscione la decisione sul futuro della conduttrice.