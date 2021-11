Svelati i primi dettagli sullo speciale di Capodanno di Doctor Who 13 e inizia così il conto alla rovescia per l’addio a Jodie Whittaker. Mancano solo due episodi alla fine della tredicesima stagione, ossia dell’arco narrativo sottotitolato Flux, ma emergono già le anticipazioni sul primo dei tre speciali che vedremo nel corso del 2022 e che accompagnano l’uscita di scena dell’attrice e dello showrunner Chris Chibnall.

Per celebrare il Doctor Who Day, la BBC ha confermato che lo speciale di Capodanno di Doctor Who 13 andrà in onda il 1° gennaio. Il secondo speciale andrà invece in onda in primavera, mentre il terzo e ultimo è previsto per l’autunno 2022 durante un evento che celebra il 100° anniversario della BBC. Ad unirsi a Whittaker nello speciale di Capodanno ci sono le guest star Aisling Bea, Adjani Salmon e Pauline McLynn. La sinossi dell’episodio non menziona gli attuali co-protagonisti di Jodie Whittaker, ovvero Mandip Gill e John Bishop.

Secondo la trama, Bea interpreta la proprietaria di un servizio di deposito che riceve un visitatore (Salmon) ogni Capodanno. Ma quest’anno le cose vanno un po’ diversamente. Ecco le informazioni complete fornite dalla BBC:

Il Tredicesimo Dottore (Jodie Whittaker) e i suoi amici inizieranno il 2022 con uno spettacolare episodio ricco di azione che andrà in onda su BBC One il giorno di Capodanno. Lo speciale festivo vedrà la partecipazione delle guest star Aisling Bea (This Way Up , Living With Yourself , Quiz ), Adjani Salmon ( Dreaming While Black , Enterprice ) e Pauline McLynn (Father Ted, Shameless). Sarah (Aisling Bea) possiede e gestisce il magazzino ELF e Nick (Adjani Salmon) è un cliente che visita la sua unità ogni anno a Capodanno. Quest’anno, però, la loro serata si rivela un po’ diversa dal previsto…

Dalla stagione 14 ritroveremo l’ex showrunner Russell T Davies, che subentrerà a Chris Chibnall; a lui, che ha riavviato la serie nel 2005, spetterà il compito di riportare in scena storie avvincenti e originali in grado di attrarre veramente il pubblico. E chissà se rivedremo anche vecchi Dottori, come quello interpretato da David Tennant?