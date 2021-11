Manca ancora diverso tempo alla presentazione del OnePlus 10 Pro, che dovrebbe essere presentato nei primi mesi del prossimo anno, se tutto va bene. Adesso abbiamo un po’ più di cognizione quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche del dispositivo (almeno quelle chiave, visto e considerato che non si conosceva un granché sul telefono fino a questo momento).

Stando a quanto riportato da ‘91mobiles.com‘, il OnePlus 10 Pro monterà uno schermo da 6.7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, oltre ad essere spinto dal processore Snpadragon 8 Gen1 (sappiamo che cambierà nome segnando una svolta epocale nel settore), con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria interna UFS 3.1. Non mancheranno la certificazione IP68 contro polvere e liquidi, oltre una tripla fotocamera posteriore con sensori da 48, 50 e 8MP (la fotocamera frontale avrà un unico sensore da 32MP). La batteria del OnePlus 10 Pro dovrebbe avere una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica ultra rapida a 125W.

Ci saranno di certo il lettore di impronte digitali sotto lo schermo, il supporto dualSIM e l’USB-C. La fotocamera non differirà troppo da quella del OnePlus 9 Pro, anche se adesso è presto per tracciare una linea definitiva a riguardo. In ogni caso, adesso conosciamo un po’ meglio le specifiche tecniche del OnePlus 10 Pro, che verrà presentato nei primi mesi del prossimo anno, andando a rinnovare l’offerta smartphone del produttore cinese, in questo caso nel suo segmento top (essendo di recente l’OEM dedicato con intensità anche alla fascia media). Voi, dato quanto sopra detto, sarete interessati ad acquistarlo non appena disponibile (fermo restando che le specifiche dovranno essere confermate)? Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

