Un nuovo album degli U2 è in lavorazione. Non è l’ennesimo rumor arrivato da anonimi portavoce nelle segrete di TMZ, bensì si tratta delle parole di The Edge, leggendario chitarrista della squadra di Bono Vox.

Il nuovo album degli U2

Il nuovo album degli U2 sarà il quindicesimo tassello del percorso discografico della band irlandese. L’ultimo disco di inediti è Songs Of Experience (2017) e ultimamente gli U2 hanno lanciato il singolo Your Song Saved My Life. In questo novembre 2021, inoltre, la band irlandese celebra i primi 30 anni dell’iconico Achtung Baby con una speciale 30th Anniversary Edition. Un periodo di grande fermento, dunque, e le novità non sono finite.

The Edge è stato intervistato da Rolling Stone US e ha rivelato che gli U2 sono al lavoro su nuovo materiale.

“Siamo risoluti e rinchiusi nella torre delle canzoni e stiamo lavorando a un po’ di nuovo materiale. Mi sto divertendo un mondo a scrivere e non sto necessariamente pensando a come andrà finire. Si tratta più di godersi la scrittura e fare le cose senza aspettative o limitazioni“.

Data e titolo per il nuovo album degli U2 non sono ancora noti, dunque, ma il 2021 si è già rivelato l’anno delle grandi sorprese.

Il possibile ritorno dello Zoo TV Tour

Durante l’intervista The Edge è stato incalzato su una probabile replica dello Zoo TV Tour, il ciclo monumentale di concerti che portò gli U2 in giro per il mondo tra il 1992 e il 1993 con ben 10 tappe in Italia. Secondo Q è stato il “rock tour più spettacolare della storia”.

The Edge non esclude tale possibilità anche se “per il momento non siamo andati oltre la chiacchierata sull’argomento”. La priorità di The Edge, Bono Vox e gli altri è quella di continuare a lavorare sul nuovo materiale e “godersi la scrittura”, come sottolineato dal chitarrista.

Il nuovo album degli U2 potrebbe includere il nuovo singolo Your Song Saved My Life, ma per il momento esistono soltanto speculazioni: il 2021 potrebbe essere l’anno giusto per un ritorno definitivo della band in studio, ma su questo The Edge non si sbilancia.

