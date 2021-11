Anche in questo 2021 ci sarà un Black Friday Apple veicolato attraverso il sito della popolare azienda di Cupertino. In molti si attendono degli sconti sugli iPhone più o meno recenti, magari sugli iPad, i MacBook e alcuni utili accessori. Meglio dunque chiarire quale sarà la vera natura delle promozioni messe in campo dal popolare brand.

I giorni del Black Friday Apple

I giorni effettivi del Black Friday Apple ufficiale saranno quattro, non di più. Si partirà con le promozioni allo scoccare della mezzanotte del 26 novembre, dunque al via del canonino venerdì nero. L’appuntamento con lo shopping proseguirà poi fino a lunedì 29 novembre, giornata in cui ricorre un altra ricorrenza particolare come il Cyber Monday. Insomma, durante il prolungato weekend le occasioni non mancheranno.

Nessuno sconto ma tantissime carte regalo

Perpetuando una strategia comune agli ultimi Black Friday Apple, anche per questo 2021 non si prevedono degli sconti in carrello su iPhone, IPad e qualsiasi altro tipo di dispositivo. Piuttosto, con gli acquisti effettuati nei 4 giorni di promozioni, si otterranno delle carte regalo da spendere in un secondo momento, sia online che nei negozi fisici. Di seguito, ecco l’elenco dei voucher associati ai singoli prodotti.

Una carta regalo Apple Store da 50 euro sull’acquisto di iPhone 12, iPhone 12 mini e iPhone SE;

una carta regalo Apple Store da 75 euro sulle AirPods (2ª e 3ª generazione), AirPods Pro e AirPods Max;

una carta regalo Apple Store da 50 euro su Apple Watch SE e Apple Watch Series 3;

una carta regalo Apple Store da 100 euro su iPad Pro 11″ e iPad Pro 12,9″;

una carta regalo Apple Store da 100 euro su un portatile Mac o un Mac mini idoneo;

una carta regalo Apple Store da 200 euro su MacBook Air, MacBook Pro 13″, Mac mini e iMac 27″;

una carta regalo Apple Store da 50 euro su Apple TV 4K e Apple TV HD;

una carta regalo Apple Store fino a 50 euro su Studio3 Wireless, Solo3 Wireless e su Apple Pencil (2ª generazione), Smart Keyboard Folio, alimentatore duo MagSafe, AirTag in confezione da 4 e Magic Keyboard.

