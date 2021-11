Bisogna fare molta attenzione alla distribuzione dell’aggiornamento con Android 12 a bordo di dispositivi meno recenti, come nel caso dei vari Samsung Galaxy S10 e Note 10. Alcuni giorni fa, attraverso un altro articolo, abbiamo già parlato sul nostro magazine su quello che possiamo aspettarci a stretto giro dal punto di vista delle tempistiche. Oggi 23 novembre, però, possiamo fare un ulteriore step, in modo da avvicinarci con maggiore consapevolezza alla fatidica data per i top di gamma che sono stati lanciati sul mercato nel 2019.

Focus sulle prestazioni dei Samsung Galaxy S10 e Note 10 con l’aggiornamento Android 12

Quali saranno le prestazioni dei Samsung Galaxy S10 e Note 10 una volta disponibile il nuovo aggiornamento con Android 12? Una prima risposta in questo senso ci arriva direttamente da SamMobile, anche se in realtà i primi dati per i dispositivi appena citati ci arrivano dal benchmark online Geekbench. Si tratta di un contributo utile per comprendere quale possa essere l’impatto di Android 12, o più nel dettaglio, di una versione pre-release del firmware, che Samsung sta presumibilmente testando prima di lanciare la prima build pubblica nei prossimi mesi.

Provando a portare avanti una prima analisi sotto questo punto di vista, i punteggi dei benchmark che sono stati registrati di recente con il Samsung Galaxy S10 e con il Note 10. rientrano nei parametri normali, così come le specifiche hardware elencate. Lo scenario è ancora tutto in divenire, visto che sarà interessante capire anche quante funzionalità di One UI 4.0 arriveranno a bordo di queste serie.

Probabile, infatti, che possa essere un firmware un tantino più leggero quello che vedremo coi Samsung Galaxy S10 e Note 10. Del resto, sarà delicato il processo con il quale avremo l’aggiornamento attivo, se pensiamo che Android 12 sarà il loro ultimo importante upgrade del sistema operativo. Vi faremo sapere appena si avranno altre informazioni in merito.