Quest’oggi, martedì23 novembre, vi mostriamo un particolare smartphone che troverete in offerta su Amazon. Si tratta del Realme GT Master Edition, disponibile sull’e-commerce all’imperdibile prezzo di 269,00 euro (anziché 349,00 di listino) e nelle tre colorazioni Voyager Grey, Luna White e Cosmos Black. Si tratta di un dispositivo il cui design audace appare perfetto per gli impavidi esploratori, essnedo ispirato alle valigie. Sì, proprio così, perché il device è realizzato in una pregiata pelle vegana dotata di una singolare forma in rilievo, in una maniera che richiama la griglia orizzontale delle valigie. Come ha dichiarato Naoto Fukasawa, designer industriale di fama mondiale, il desiderio era quello di progettare uno smartphone adatto a tutti, soprattutto per le persone allegre, vivaci, attive e che amano viaggiare. Adesso vediamo insieme quali sono le caratteristiche tecniche di questo fantastico wearable del produttore cinese.

Offerta realme GT Master Edition Smartphone, Qualcomm Snapdragon 778G 5G,... La CPU dello Snapdragon 778G 5G contiene un core principale Cortex-A78...

Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz: Può presentare colori vivaci proprio...

Il Realme GT Master Edition presenta un display Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz, in grado di garantire colori vivaci proprio come nel mondo reale e fornire uno scorrimento ultra fluido in ogni fotogramma. A bordo vi è la CPU Snapdragon 778G 5G, che contiene un core principale Cortex-A78 con velocità di clock di 2.4GHz, capace di aumentare le prestazioni del 40%. Il telefono adotta una carica SuperDart a 65W, ricaricando lo smartphone al 100% in soli 33 minuti. I Realme GT Master Edition sfoggia una fotocamera principale posteriore da 64MP, che può scattare foto ad elevata risoluzione (9248 x 6936), un obiettivo ultra-grandangolare da 119° ed uno macro da 4 cm (la fotocamera anteriore corrisponde ad una Sony da 32MP con modalità bellezza con AI).

Il Realme GT Master Edition è dotato anche di un sistema di raffreddamento a camera di vapore, in grado di coprire il 100% delle sorgenti di calore. Insomma, potrete acquistare questo dispositivo su Amazon, oggi in offerta al costo di 269,00 euro (6+128GB). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.

Continua a leggere su optimagazine.com