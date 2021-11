Tutto è pronto per il rilascio di Seta di Elisa, il nuovo singolo disponibile da mercoledì 24 novembre in radio e negli store digitali. Poche le parole dell’artista sui social nel momento dell’annuncio del rilascio del nuovo pezzo, che segna il suo atteso ritorno in radio.

Oggi la cantante condivide alcune immagini sul set del video ufficiale, al quale ha collaborato in prima persona. La storia del video di Seta di Elisa proviene dalla penna della stessa cantautrice e racconta una storia che riguarda la forza delle donne.

“Il video di Seta è una storia che ho scritto di mio pugno, ha un messaggio forte che mi sta a cuore. Riguarda la forza femminile”, le parole di Elisa sui social. Poi ringrazia il suo team di lavoro, persone che hanno creduto fortemente nel suo progetto e che l’hanno aiutata a realizzarlo.

Tra i ringraziamenti, Elisa spende parole bellissime per Pierpaolo Piccioli, per Attilio Cusani, per Angela Curri, per Alessandro Falasca, per Giulio Schiffer. Li ringrazia per essere entrati nel suo viaggio musicale ed averla sostenuta durante il tragitto. Ringrazia poi il cast e la produzione.

“Ho trovato dei compagni di viaggio speciali a cui devo tanto… Ringrazio Pierpaolo Piccioli per le nostre lunghe chiacchierate a notte fonda, per la dedizione e la cura nei dettagli e soprattutto per l’amicizia e la forza che mi ha trasmesso. Attilio Cusani per avermi accolta nella regia e per avermi seguita nella mia visione. Angela Curri per la sua performance magica, elettrica e magnetica, come lei. Alessandro Falasca e Giulio Schiffer per essere entrati nel viaggio così fino in fondo. Grazie a tutto il cast e alla produzione che ha dato il massimo”.

infine, Elisa, lascia un annuncio importante ai suoi sostenitori. Comunica che il video ufficiale di Seta sarà disponibile a mezzanotte insieme alla canzone e si dice emozionata.

“Il video esce a mezzanotte, insieme al singolo. Sono emozionata”, conclude.