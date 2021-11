Abbiamo finalmente un segnale più concreto per quanto riguarda il Black Friday 2021 dei Samsung Galaxy, anche se al momento il discorso va circoscritto agli Stati Uniti. In attesa di notizie per l’Europa, dunque, è importante valutare bene come il produttore coreano intenda rispondere ad un brand come Apple, considerando quanto vi abbiamo riportato stamane. Analizziamo le singole proposte che sono venute a galla fino a questo momento per il pubblico italiano, sperando che a breve possano arrivare anche qui da noi.

Cosa sappiamo sul il Black Friday 2021 dei Samsung Galaxy negli USA

Indicazioni in merito ci arrivano ad esempio da SamMobile, visto che la fonte ci dice come sia impostato il Black Friday 2021 dei Samsung Galaxy. Secondo quanto trapelato finora, Samsung sta offrendo 100, 150 e 250 dollari di sconto rispettivamente su Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. A questo bonus, poi, si aggiungono 50 dollari di sconto extra assicurato a tutti coloro che decideranno di portarsi a casa accessori, a patto ovviamente di aver concluso l’ordine per i suddetti dispositivi.

Per quanto concerne il Samsung Galaxy Note 20 Ultra, è possibile acquistare il dispositivo con uno sconto di 100 dollari e persino ottenere un Chromebook 4 gratuito. Andando avanti, troviamo anche i modelli Galaxy Watch 4 che hanno uno sconto di 50 dollari, mentre i vari Galaxy Buds Pro, Buds Live e Buds 2 ottengono rispettivamente uno sconto di 50, 70 e 30 dollari in vista del Black Friday 2021. Le offerte del Samsung Black Friday 2021 offrono anche fino a 200 dollari di risparmio per la serie Galaxy Tab S7 e fino a 300 dollari di sconto con credito Samsung aggiuntivo su molti dei suoi notebook Galaxy Book.

Non resta che attendere segnali concreti per quanto concerne il Black Friday 2021 coi Samsung Galaxy in Italia e nel resto d’Europa, considerando che in passato le suddette promozioni sono state replicate anche qui da noi.