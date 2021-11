Il revival di Law & Order riporterà indietro almeno uno dei volti storici del cast originale: Anthony Anderson si è unito al cast del progetto di NBC, riprendendo il ruolo che aveva nella serie ammiraglia, come ha annunciato TVLine.

Nel revival di Law & Order la star di Black-ish apparirà per una sola stagione, o almeno questo è quello che prevede il suo contratto (anche perché di un eventuale rinnovo si parlerà solo dopo aver valutato la performance negli ascolti). Gli altri nomi già trapelati rispetto al casting per la nuova serie sono quelli di Hugh Dancy (già in Hannibal e The Path), che sarà nei panni di un assistente procuratore distrettuale, e Jeffrey Donovan nel ruolo di un ufficiale di polizia: in entrambi i casi, però, NBC non ha fornito ulteriori dettagli sui personaggi.

Il revival di Law & Order in realtà non si farà attendere molto: il sequel dello storico procedurale creato da Dick Wolf debutterà in anteprima su NBC giovedì 24 febbraio 2022 in access prime time, seguito dagli spin-off Law & Order: SVU e Law & Order: Organized Crime per un’intera serata all’insegna del franchise.

Il revival di Law & Order arriva oltre dieci anni dopo la brusca cancellazione della serie originale nel 2010, quando il format non venne rinnovato alla fine della sua ventesima stagione. Anderson era apparso soltanto nelle stagioni dalla 18 alla 20, ma nonostante non abbia preso parte agli anni d’oro della produzione è il primo membro del cast originale a tornare in scena nel revival. E molto probabilmente non sarà l’unico dei veterani del franchise a fare un’apparizione, soprattutto tra coloro che erano presenti nelle ultime stagioni e subirono la cancellazione improvvisa della serie: nell’ultima stagione facevano parte del cast di Law & Order S. Epatha Merkerson, Jeremy Sisto, Alana de la Garza, Linus Roache e Sam Waterston, ma finora nessuno di loro è stato confermato nella compagine artistica del revival.