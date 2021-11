Come un vero e proprio disco rotto molto fastidioso, torna la truffa SMS PosteInfo: il messaggio sta raggiungendo i telefoni di molti italiani e racchiude un tentativo di raggiro e frode camuffato da comunicazione per anomalie al conto. La stessa Poste Italiane non ci sta ad essere impropriamente utilizzata per scopi non certo edificanti e dunque ha chiarito, attraverso i suoi canali social, cosa non andrebbe mai fatto nel caso si venga raggiunti anche dall’ennesimo sms truffaldino.

Il tweet riportato alla fine di questo articolo mostra anche la nuova veste dell’ultima truffa SMS PosteInfo. In questo caso si pone l’accento su false anomalie sul conto del destinatario per invitarlo a verificare la sua situazione. La nota, come sempre, rimanda ad un link esterno con un URL solo all’apparenza appartenente al sito Poste.it. Anche l’utilizzo di un collegamento ipertestuale così ben costruito rischia di trarre in inganno non poche malcapitate vittime: eppure si tratta di un portale clone i cui “gestori” hanno come unico scopo quello di entrare in possesso di preziosi e sensibili dati personali.

Come già anticipato, in occasione della nuova ondata di messaggi fraudolenti in questa ultima parte di novembre, Poste Italiane è intervenuta sottolineando l’inequivocabile natura della truffa SMS PosteInfo. Il tentativo di raggiro è chiaro e acclarato ma nonostante tutto va ribadito quanto non chiaro proprio a tutti. L’istituto non fa mai richiesta di codici di accesso e credenziali presso email, lettere, SMS ma neanche telefonate. Qualsiasi comunicazione in arrivo da questi canali con il chiaro intento di ottenere informazioni sensibili è e sarà sempre un tentativo di frode, senza alcun ombra di dubbio. Proprio per questo motivo non deve esserci alcuna interazione con il messaggio: nessuna risposta, nessuna visita al collegamento e l’ideale sarebbe pure cancellare dalla memoria del proprio dispositivo il messaggio.

Continua a leggere su optimagazine.com