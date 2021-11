Un’ottima offerta è presente quest’oggi su Amazon e riguarda gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021), un’occasione imperdibile per chi ha intenzione di avere tra le mani questi auricolari wireless targati Apple di ultima generazione. L’offerta risulta essere alquanto allettante perché è stato effettuato uno sconto del 17% sul prezzo consigliato che era di ben 279 euro.

Le indicazioni per AirPods Pro su Amazon

Dunque, torna caldo l’argomento dopo alcuni approfondimenti di novembre. Da quest’oggi invece questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) possono essere acquistati su Amazon alla cifra di 231,99 euro, con un risparmio di ben 47 euro. Non ci sono ovviamente costi aggiuntivi relativi alla spedizione e per chi è abbonato a Prime la consegna sarà effettuata nel giro di appena 24 ore, per gli altri bisognerà attendere qualche giorno in più.

Se non si è abbonati a Prime si può sempre puntare sulla prova gratuita di trenta giorni e sfruttare i vari vantaggi relativi a tale abbonamento. Vediamo a questo punto le caratteristiche principali di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). La parte più interessante riguarda la cancellazione attiva del rumore che permetterà di immergervi totalmente nel suono, ma per chi necessita di ascoltare ciò che capita intorno, ecco la modalità trasparenza.

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Non manca nemmeno la novità dell’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale e c’è l’EQ adattiva per calibrare la musica in base alla forma del vostro orecchio. Questi AirPods Pro sono dotati di cuscinetti affusolati realizzati in morbido silicone e disponibili in tre taglie differenti. Ritroviamo anche un sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare, con la possibilità di sfruttare il comando vocale “Hey Siri”.

Infine spazio alla resistenza all’acqua ed al sudore. Inoltre, grazie alla custodia di ricarica MagSafe, è possibile sfruttare più di 24 ore totali di ascolto. Parliamo quindi di accessori di ultima generazione che quest’oggi su Amazon si presentano ad un prezzo piuttosto interessante.