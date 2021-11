Love is In The Air silurato da Canale5, almeno nel fine settimana. Qualche ora fa Mediaset ha cambiato i suoi palinsesti in corsa optando per l’eliminazione della serie turca dal sabato pomeriggio e ritornando ai vecchi ‘vizi’ piazzando Una Vita prima di Verissimo. La notizia è ormai certa e i fan della serie sono già sul piede di guerra convinti che la scelta sia da condannare in tutti i sensi, perché piazzare di nuovo la serie spagnola su Canale5 al sabato pomeriggio quando le cose stavano andando bene in termini di ascolti?

A quanto pare Mediaset ha bisogno di ‘allungare un po’ il brodo’ rimandando così il finale della prima stagione magari proprio a ridosso del Natale quando poi la serie lascerà comunque il posto ai film natalizi, salvo nuovi cambiamenti. Cosa faranno i fan quando capiranno che Serkan e i suoi saranno sostituiti dai protagonisti di Una Vita?

Al momento hanno rimandato ogni tipo di polemica ma siamo sicuri che appena la notizia inizierà a circolare e sabato pomeriggio si ritroveranno davanti al tandem formato da Anna Tatangelo e Una Vita, le critiche a Mediaset non mancheranno. La rete continua a giocare con il destino dei suoi programmi e anche con quello dei fan che si trovano davanti alla continua giostra degli slittamenti e degli spostamenti, il resto lo scopriremo solo sabato pomeriggio quando la conferma sarà davanti agli occhi di tutti, anche i meno avvezzi ai social e al web.

Al sabato pomeriggio la serie turca ha registrato il 12% di share o poco più, sarà curioso capire cosa sarà in grado di fare la serie spagnola che andrà in onda al suo posto già da sabato 27 novembre.

Love is In The Air rimarrà in onda al pomeriggio dal lunedì al venerdì fino ad esaurimento della prima (e non unica) stagione.