Nei più grandi successi di Miley Cyrus c’è l’evoluzione di un giovane talento in popstar mondiale. L’innocenza di Hannah Montana, piccola stella di Disney Channel è stata soppiantata dalla fame di rock e libertà di Miley Cyrus esplosa a partire da Wrecking Ball, singolo che ha siglato il punto di rottura con il passato per spianare la strada a un nuovo slancio per la carriera della cantautrice di Franklin. Oggi Miley Cyrus è una delle voci più influenti del pop mondiale.

Wrecking Ball (2013)

Wrecking Ball è il secondo estratto da Bangerz (2013). Il brano è una power ballad con evidenti allusioni alla fine della relazione con Liam Hemsworth, ed è accompagnato da un video dal forte impatto in cui la popstar siede nuda su una palla da demolizione.

Adore You (2013)

Adore You è il terzo estratto da Bangerz ed è una appassionata canzone d’amore in salsa contemporary r&b, con la popstar che si lascia andare in parole piene di positività e affetto verso il destinatario, arrivando a parlare anche di matrimonio.

Don’t Call Me Angel (2019)

Ogni popstar che si rispetti ha nell’archivio i duetti eccellenti. In Don’t Call Me Angel Miley Cyrus è in compagnia di Lana Del Rey e Ariana Grande, un singolo che fa parte della colonna sonora di Charlie’s Angels. Il risultato è un brano che mescola pop e trap, perfettamente in linea con la scena mainstream contemporanea ma anche ben indossato dalle tre interpreti.

Midnight Sky (2020)

Midnight Sky è uno dei singoli più apprezzati di Miley Cyrus, che sintetizza tutto il mood che troviamo nel disco Plastic Hearts (2020): pop in stile retrò, una spruzzata di rock e atmosfere synth pop.

Offerta Plastic Hearts Plastic Hearts

Miley cirus

Prisoner (2020)

Prisoner non può certo mancare tra i più grandi successi di Miley Cyrus: questo duetto con Dua Lipa racconta la vita da rockstar.

Continua a leggere su optimagazine.com