Hawkeye su Disney+ è la quarta serie dei Marvel Studios che riporta in scena l’arciere interpretato nei film da Jeremy Renner in un’ambientazione tipicamente natalizia.

È stato un 2021 in cui la Casa delle Idee ha preso pieno controllo del piccolo schermo, proponendo show molto diversi tra loro. Con WandaVision è stato affrontato il tema del lutto; The Falcon and the Winter Soldier ha avuto un approccio prettamente geopolitico; Loki ha esplorato il concetto di multiverso, entrando nel vivo della Fase 4 della Marvel.

Hawkeye su Disney+ illustra altra storia e altre tematiche. Come dichiarato da Jeremy Renner in conferenza stampa, la serie vedrà Clint tornare sul campo per una nuova avventura. Proprio quando stava passando del tempo con la sua famiglia, i fantasmi del suo passato bussano alla porta: è impossibile dimenticare quanto accaduto a Natasha, l’amica (e partner di una vita), su Vormir. Clint, però, prova ad andare avanti: lo ha promesso ai suoi figli.

Sebbene il titolo della serie alluda all’arciere che ben conosciamo, Hawkeye è piuttosto la serie di Kate Bishop. Nel primo episodio facciamo la conoscenza di una giovane ragazza che nel 2012 assiste agli eventi di New York e vede in Occhio di Falco il suo eroe. Nel frattempo, assiste alla sua famiglia che cade a pezzi. Anni dopo, Kate è una giovane donna che aspira a diventare un’eroina come il suo idolo. Per farlo dovrà prima trovare la sua strada. E nel suo viaggio personale finisce per incontrare proprio Occhio di Falco. E poi c’è qualcuno che è alla ricerca della tuta di Ronin: chi la vuole e perché?

La trama è lineare e leggera, ben diversa dalla complessità delle precedenti serie Marvel. In sostanza: Clint Barton come un moderno Bruce Willis in Die Hard cerca di evitare che il cattivo della situazione rovini il Natale ai newyorkesi, ma è Kate la vera star: Hailee Steinfeld è una deliziosa aggiunta al MCU. Sarcastica, a tratti goffa, ma esuberante quanto basta, spesso entra in contrasto con il burbero Clint, che inizialmente è riluttante ad accettarla come partner, salvo poi comportarsi come una figura paterna per lei. Ma la vera domanda è: come nei più classici film natalizi, riuscirà Clint a tornare a casa dalla sua famiglia per il cenone?

È chiaro che l’intento di Hawkeye sia quello di spianare la strada ai Giovani Vendicatori, con Clint che insegnerà a Kate le arti del mestiere e farà di lei la sua degna erede. È un passaggio di consegna inevitabile. Il finale del secondo episodio presenta una new entry di cui abbiamo già sentito parlare – e non è chi pensate.

Dopo aver visto solo due episodi bisogna ammettere che è impossibile avere un giudizio completo. Al momento Hawkeye appare come una serie che non perde l’humour tipico dei Marvel Studios (a volte esagerando, con qualche scena piuttosto surreale) e offre la solita introspezione ai suoi personaggi.

Hawkeye è disponibile su Disney+ dal 24 novembre con i primi due episodi.