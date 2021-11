Jo e Link potrebbero gradualmente trasformarsi in una coppia in Grey’s Anatomy 18: quella che sembrava solo una lontana possibilità nel finale della stagione 17, quando lui corre a cercare conforto da lei dopo essere stato rifiutato da Amelia, sta diventando un’ipotesi sempre più plausibile.

A proiettare Jo e Link verso un coinvolgimento amoroso dopo una decennale amicizia ci pensa già il promo dell’episodio 18×07, in onda dopo una pausa di tre settimane su ABC il 9 dicembre. A quanto si evince dal trailer, Link confesserà a Jo di aver avuto una cotta per lei quando erano giovani studenti di medicina, con grande sorpresa di Wilson. La rivelazione avverrà durante una giornata trascorsa insieme con i rispettivi figli, Luna e Scout, in cui avranno molto tempo per stare insieme, come confermano anche le foto promozionali dell’episodio.

Se Jo e Link finiranno davvero per esplorare un potenziale coinvolgimento amoroso non è ancora chiaro, ma l’idea era nell’aria già dopo che gli autori hanno deciso di mandare in crisi la relazione del chirurgo ortopedico con la collega e madre di suo figlio Amelia Shepherd, che ha rifiutato la sua proposta di matrimonio altamente scenografica nel finale della stagione 17. Ora lei sembra proiettata verso un flirt col medico non binario Kai Bartley in Minnesota, mentre lui potrebbe coltivare l’amicizia storica con Jo in modo diverso dal solito.







@ABC

L’atmosfera romantica intorno a Jo e Link non è passata inosservata nemmeno ai loro interpreti. Intervistata da Bustle lo scorso ottobre, Camilla Luddington aveva già anticipato di vedere sicuramente l’evoluzione romantica della vicenda come una possibilità. D’altronde, è quello che le è accaduto nella vita con suo marito Matthew Alan, che ha sposato nel 2019 dopo oltre un decennio di amicizia.

Sono stata davvero la migliore amica di mio marito per molti anni prima che finissimo per stare insieme. Penso che sia l’esperienza di molte persone, quella di innamorarsi del loro migliore amico.

Tuttavia l’amicizia tra Jo e Link piace molto all’interprete di Wilson e una parte di lei desidera che resti una relazione platonica. Inoltre, spera che Link e Amelia “risolvano” la loro situazione e tornino insieme. Inoltre, ha aggiunto, con Chris Carmack è nata davvero un’amicizia fuori dal set, soprattutto durante il lockdown, al punto che le due famiglie hanno recentemente organizzato insieme un viaggio a Disneyland coi loro figli. In ultima istanza, spera che Jo e Link trovino la felicità, che sia insieme o meno.

Se rimarranno amici, lo capirò e mi piacerà guardarli. Se gli sceneggiatori decidono ad un certo punto che ci sarà qualcosa di più… sarò entusiasta di vedere cosa significa e come sarà per entrambi.

