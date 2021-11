La beta 3 della One UI 4.0 per i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 è stata rilasciata qualche giorno fa. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento ha risolto diversi bug, compreso quello che procurava la balbuzie dello schermo e quello relativo ai problemi di luminosità. Ora è stato rivelato che l’aggiornamento include anche l’ultima patch di sicurezza di dicembre 2021. Il software, con serie firmware ZUKG, inaugura proprio il rilascio della più recente misura per la protezione dei dispositivi Samsung Galaxy (un record vero visti i tempi di distribuzione).

Il colosso di Seul non ha ancora rivelato quali vulnerabilità ha corretto con la nuova patch di sicurezza, cosa che verrà svelata entro la prima parte del prossimo mese. L’aggiornamento alla One UI 4.0 basato su Android 12 offre un design dell’interfaccia utente rinnovato, animazioni e transizioni più fluide, come anche privacy e sicurezza migliorate (tra le tante altre cose introdotte che non stiamo qui ad elencarvi per non rischiare di apparire troppo ripetitivi). L’upgrade prevede anche nuovi stili di widget, widget aggiuntivi ed una nuova interfaccia per la selezione dei widget. Il colosso di Seul ha anche migliorato tutte le sue app di serie, tra cui Samsung Internet e Samsung Keyboard. La versione stabile di One UI 4.0 è già stata rilasciata per la serie dei Samsung Galaxy S21 (anche in Italia, peraltro), ed i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 potrebbero ricevere l’upgrade stabile il mese prossimo.

In ogni caso, ci fa piacere che i nuovi pieghevoli del produttore asiatico abbiano già introdotto la patch di sicurezza di dicembre 2021, visto che la protezione non è mai troppa, specie in questo campo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

