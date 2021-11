In tanti si chiedono da quando il super green pass entrerà in vigore in Italia, con considerazioni sparse sulle possibili date per la sua adozione e gli effetti inevitabili sulla popolazione. Un modello che, è opportuno ricordarlo, inizia ad essere applicato anche in altri Paesi e che prova a contrastare anche alcuni fenomeni specifici. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi sul nostro magazine, quando abbiamo denunciato la disponibilità di certificazioni false all’interno di store come Ebay.

Da quando il super green pass entrerà in vigore in Italia: gli ultimi aggiornamenti

Se vi state chiedendo da da quando il super green pass sarà ufficiale ed entrerà in vigore in Italia, bisogna partire da un presupposto importante. Allo stato attuale, nonostante le forti pressioni delle Regioni al governo, non abbiamo ancora la certezza assoluta che si possa fare uno step del genere. Ci sono ancora degli step da fare e decisioni del genere non si possono prendere a cuor leggero. Indipendentemente dal fatto che si decida di andare avanti o meno con un discorso di questo tipo.

Già, perché il super green pass comporta l’accesso a determinate strutture solo ai vaccinati e ai guariti. Si parla di ristoranti, cinema, teatri e palestre, oltre agli stadi. Da definire meglio, ovviamente, la finestra temporale entro cui uno dei due requisiti si possa ritenere valido. Quali saranno i prossimi step? Probabile che ora si vada verso una cabina di regia, prima che si proceda per forza di cose con un Consiglio dei Ministri. Step, quest’ultimo che Palazzo Chigi vorrebbe concretizzare nella giornata di domani o al più tardi giovedì.

Lì la situazione sarà decisamente più chiara. Ecco perché rispondere alla domanda “da quando il super green pass sarà disponibile in Italia” non è semplice. Se approvato, è probabile che possa entrare in vigore poco prima dell’Immacolata, considerando i tempi tecnici necessari per chiudere un discorso del genere. Solo ipotesi per ora. Vi faremo sapere appena si avranno dati più concreti in merito.

Continua a leggere su optimagazine.com