Questa settimana riprendono anche i prestigiosi match di Champions League, validi per la fase a gironi. Domani sera, mercoledì 24 novembre, toccherà al Milan di mister Stefano Pioli scendere in un campo davvero difficile come quello dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Ecco a seguire tutte le informazioni dell’attesissima partita e dove vedere la diretta TV e streaming.

In questa quinta giornata della fase a gironi (Gruppo B) di Champions League, per i rossoneri non dovrà esserci alcun margine di errore: si avrà a disposizione un solo risultato possibile, ossia la vittoria. Purtroppo, la compagine milanese ha iniziato male il cammino in questa prestigiosa competizione europea: il loro prosieguo, per giocare la fase ad eliminazione diretta, dipenderà solamente dall’ottenimento di una vittoria contro gli ostici Colchoneros e da diverse combinazioni, relative special modo ai risultati del Porto. Il Milan arriva a questa sfida con un solo punto in classifica, pareggio ottenuto proprio contro i portoghesi nell’ultimo match. L’Atletico Madrid, invece, occupa il terzo posto con 4 punti conquistati. Al comando del Gruppo B vi è il Liverpool a quota 12 punti, seguito dal Porto a 5.

Atletico Madrid-Milan, in programma domani sera 24 novembre alle ore 21.00, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. La super sfida sarà visibile, dunque, sulle più attuali smart TV compatibili con l’app di Prime Video oppure su tutti i televisori collegabili ad una console di gioco, come PS3, PS4, Xbox One o ancora sui dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple TV e Amazon Fire Stick. Tutti coloro che, invece, sono abbonati a Sky e ad Amazon Prime Video, potranno vedere la partita anche dall’app presente su Sky Q. Ovviamente il match sarà trasmesso anche in streaming sui dispositivi mobili come smartphone e tablet utilizzando l’app di Amazon Prime Video oppure attraverso PC e notebook andando sul sito ufficiale della piattaforma.

