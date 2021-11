Anastacia in concerto in Italia nel 2022, nel mese di settembre. Sono ben cinque gli appuntamenti dal vivo annunciati oggi dalla cantante che toccherà l’Europa intera con il nuovo spettacolo dal nome assurdo, così assurdo che ha già fatto il giro del mondo.

Decisamente singolare il nome che Anastacia ha scelto per la sua prossima tournée, ispirato al non troppo remoto lockdown, con la speranza che il 2022 possa davvero essere l’anno del pieno ritorno ad ogni attività live e agli assembramenti sottopalco che tanto piacciono ai fan.

Così, Anastasia non si prende troppo sul serio e annuncia una lunga serie di eventi europei per il suo I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary. Prenderà il via il 18 settembre dall’a Svizzera e toccherà l’Italia dal 21 al 27 settembre.

Cinque gli appuntamenti confermati. Anastacia sarà al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 21 settembre e al Teatro Brancaccio di Roma il 22 settembre. Il 24 settembre la cantante si esibirà al Teatro Metropolitan di Catania e il 26 settembre al Teatro Verdi di Firenze.

L’ultimo degli eventi in Italia è quello atteso a Bassano del Grappa (Palabassano2).

SETTEMBRE 2022

18 – Svizzera, Ginevra Theatre du Leman

19 – Svizzera, Zurigo Samsung Hall

21 – Italia, Milano Teatro Arcimboldi

22 – Italia, Roma Teatro Brancaccio

24 – Italia, Catania Teatro Metropolitan

26 – Italia Firenze Teatro Verdi

27 – Italia, Bassano del Grappa Palabassano2

29 – Svizzera, Locarno PalaExpo Fevi

OTTOBRE 2022

01 – Germania, Ulm CCU

02 – Germania, Beethovensaal di Stoccarda

04 – Repubblica Ceca, Praga O2 Universum

05 – Germania, Norimberga Meistersingerhalle

06 – Austria, Vienna Stadthalle F

08 – Germania, Francoforte Jahrhunderthalle

09 – Germania, Dusseldorf Mitsubishi Electric Hall

11 – Germania, Berlino Admiralspalast

12 – Germania, Hannover Kuppelsaal

14 – Germania, Amburgo Laeiszhalle

16 – Svezia, Göteborg Trädgårn

17 – Norvegia, Oslo Konserthus

19 – Danimarca, Hillerød Royal Stage

21 – Paesi Bassi, Groningen De Oosterport

22 – Paesi Bassi, Tilburg O13

24 – Paesi Bassi, Amsterdam Melkweg

26 – Lussemburgo, den Atelier

27 – Belgio, Anversa De Roma

30 – Regno Unito, Basingstoke The Anvil

31 – Regno Unito, Brighton Dome

NOVEMBRE 2022

01 – Regno Unito, Birmingham Symphony Hall

03 – Regno Unito, Ipswich Regent Theatre

04 – Regno Unito, Manchester Bridgewater Hall

06 – Regno Unito, Cardiff St David’s Hall

08 – Regno Unito, Londra Eventim Apollo

09 – Regno Unito, Forum di Bath

10 – Regno Unito, Oxford New Theatre

12 – Regno Unito, Stoke Victoria Hall

13 – Regno Unito, Municipio di Newcastle O2

15 – Regno Unito, Glasgow Royal Concert Hall