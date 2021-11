Abbiamo atteso qualche giorno in più rispetto ad altri store, ma oggi possiamo prendere in esame anche il Black Friday 2021 di Ebay, con una lunga serie di offerte che investe in primis i prodotti Samsung Galaxy e Xiaomi. Dunque, dopo il contributo che abbiamo dedicato questa mattina ad Amazon con un altro articolo, bisogna capire come stiano evolvendo le cose in un altro shop molto popolare. Il tutto, ovviamente, in attesa dell’appuntamento del 26 novembre che potrebbe riservarci ulteriori sorprese sotto questo punto di vista.

Selezione di offerte per Samsung Galaxy e Xiaomi con Black Friday 2021 su Ebay

Come stanno le cose questo lunedì? Effettivamente le promozioni per i Samsung Galaxy e Xiaomi con la prima “edizione” del Black Friday 2021 su Ebay sono molto allettanti. Basti pensare alla proposta dedicata al Samsung Galaxy S21, da alcune ore disponibile a 649,99 euro, senza dimenticare il Samsung Galaxy S20 FE 4G a 429,99 euro. Occhio ai vari Samsung Galaxy A52s a 339 euro e Samsung Galaxy A52 a 319,99 euro. Si ritaglia un discreto spazio anche il Samsung Galaxy A22 5G a 199,99 euro, mentre a chiudere il cerchio troviamo il Samsung Galaxy A02S a 119,99 euro.

Passando a Xiaomi, le migliori offerte investono Xiaomi 11T Pro 8-256 GB a 599,99 euro, cui si aggiungono i vari Xiaomi 11T 8-256 GB a 489,99 euro, Xiaomi Mi 10T a 319 euro e Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 299 euro. Da non trascurare anche Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE a 294,99 euro. Per quanto riguarda gli altri brand che fanno la voce grossa già da oggi con il Black Friday 2021 di Ebay, merita una menzione OPPO Reno6 Pro 5G a 649,99 euro, oltre a Vivo X60 Pro 12-256 GB a 599 euro, OPPO Reno6 5G 8-128 GB a 389,99 euro e Realme GT Neo 2 12-256 GB a 364,99 euro.

Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori offerte Black Friday 2021 su Ebay, andando oltre quelle emerse oggi coi Samsung Galaxy e con Xiaomi.