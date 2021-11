Esce venerdì 26 novembre Passeggero di Giordana Angi, il nuovo singolo sarà disponibile in radio e negli store digitali.

La traccia, dal sapore latino, è il primo assaggio del nuovo progetto musicale a cui Giordana Angi sta lavorando e rappresenta un cambio di sonorità per lei, rispetto al passato.

“Passeggero è l’essere umano che vive, scorre nel suo spazio e non ha nulla se non la sua voglia di andare. Non è interessato alla materia, lui cerca emozioni e ne fa stoffa per l’anima”, racconta Giordana a proposito del nuovo brano.

“Scorre, non si ferma eppure, in questa canzone, c’è qualcosa che gli dà la voglia di fermarsi. Passeggero sa di non essere eterno, di essere di passaggio e per questo vive di paesaggi (fisici e metaforici) per sentirsi vivo”.

Passeggero di Giordana Angi uscirà questo venerdì per raccontare a tutti una storia inedita, la storia di un essere umano passeggero del mondo che ha voglia di andare avanti e di cercare emozioni lungo il suo passaggio in questa vita tutt’altro che eterna.

Il 14 maggio è uscito l’ultimo album della cantante, apprezzata autrice del panorama musicale italiano. Mi Muovo è disponibile su tutte le piattaforme streaming e contiene il singolo Tuttapposto in feat. con Loredana Bertè.

L’artista ha poi pubblicato su YouTube il documentario Mi Muovo: La Storia, per raccontare la creazione del disco e iil dietro le quinte, ogni lavoro che ha portato alla realizzazione del progetto discografico di inediti attraverso il quale ha svelato una nuova parte di sé e della sua musica.

Ha poi annunciato due concerti che si terranno nel mese di dicembre: Giordana si esibirà il 17 dicembre 2021 ai Magazzini Generali di Milano e il 19 dicembre 2021 al Sin Studio di Roma.

In pochi anni di carriera ha già al suo attivo un disco di Platino e due dischi d’Oro; è un’autrice di grande successo che ha collaborato con importanti artisti italiani del calibro di Tiziano Ferro, Nina Zilli, Alberto Urso, Alessandra Amoroso e Deddy.