In casa Napoli piove sul bagnato. Oltre all’amara sconfitta subita ieri sera, domenica 21 novembre, a San Siro contro l’Inter per 3-2, la squadra allenata da mister Spalletti ha dovuto fare i conti anche con l’uscita prematura dal campo di Victor Osimhen, reduce da un brutto infortunio al volto, rilevatosi più grave del previsto. Il centravanti nigeriano, in seguito ad un fatale scontro di gioco in area di rigore azzurra con il difensore Skriniar, si è accasciato al suolo molto dolorante. In campo sono giunti immediatamente i soccorsi, ma la sostituzione è stata necessaria. Lì per lì si pensava ad un semplice trauma contusivo, ma al termine del match, dopo i dovuti esami eseguiti all’ospedale Niguarda di Milano, è giunta la notizia che nessuno si sarebbe aspettato: fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro.

Uno scenario che ha lasciato tutti di stucco e con grande preoccupazione, adesso, per il prosieguo della stagione. Osimhen sarà sottoposto ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Nella giornata odierna, lunedì 22 novembre, il quotidiano ‘Il Mattino’ ha riportato aggiornamenti circa il grave infortunio ed i tempi di recupero dell’ex Lille. In un certo senso, l’attaccante del Napoli è stato anche fortunato, in quanto gli accertamenti strutturali eseguiti ieri dopo il match hanno lasciato intendere che Victor ha rischiato grosso, perché l’impatto con la testa avrebbe potuto provocare seri danni anche all’occhio.

Sempre secondo quanto riferito dal quotidiano partenopeo, i tempi di recupero della punta azzurra sono più lunghi del previsto: il numero 9 rischia di saltare anche la Coppa d’Africa. Il club del presidente De Laurentiis farà di tutto per farlo rientrare prima in campo, anche perché esistono maschere protettive che permettono di giocare, ma sarà impossibile rivederlo prima di 60 giorni. Insomma, il 2021 si è già concluso per il 22enne di Lagos, considerato anche il fatto che una buona riabilitazione può raggiungere anche i 90 giorni. Per mister Spalletti e l’intera squadra si tratta di una brutta tegola, ma, grazie anche al ritorno di Mertens (ieri apparso in gran forma), il Napoli sarà costretto a cambiare faccia.

Continua a leggere su optimagazine.com