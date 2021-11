Un prossimo iPhone 14 con porta di ricarica USB Type-C sembra essere sempre più probabile. Ci sono nuove indiscrezioni che vanno in questa direzione, anche se non per tutti i modelli dei melafonini pronti al lancio nel 2022. Sarebbe davvero un’ottima notizia sotto più fronti e che strizzerebbe soprattutto l’occhio anche a seri problemi ambientali.

In un nuovo report di iDrop News si fa riferimento proprio ai prossimi IPhone 14 con porta di ricarica USB Type-C ma, almeno per ora, solo per i modelli Pro e Pro Max dei prossimi melafonini di punta di casa Apple. Non vengono per nulla citati i pure attesi iPhone 14 standard e Mini. Difficile stabilire fin da adesso se per questi ultimi, al contrario, si manterrebbe la scelta della cara e vecchia porta lightning proprietaria. Certo quest’ultima scelta sarebbe alquanto anomala e genererebbe anche confusione tra gli acquirenti.

La direzione in procinto di essere presa da Apple è di certo un po’ forzata. Da tempo anche l’Unione europea sta spingendo tutti i produttori hi-tech ad uniformare gli standard di ricarica per diversi motivi. Prima di tutto la velocità di trasmissione dati garantita dalla modalità USB Type-C resta migliore e proprio per questo l’azienda di Cupertino dovrebbe adeguarsi alla tecnologia. Allo stesso tempo, rendere possibile ricaricare un telefono Android come un iPhone con lo stesso caricatore permetterebbe di risparmiare sui costi di nuovi accessori e favorire un abbattimento anche copioso di rifiuti elettronici.

Il rumor odierno, per quanto fornito da una fonte abbastanza affidabile, resta ufficioso. Non possiamo dare dunque per certa la bella novità per i prossimi iPhone 14, nonostante le grandi richieste del pubblico di clienti come delle istituzione. Magari nei prossimi mesi, con qualche dettaglio in più fornito dalla catena produttiva, otterremo anche delle conferme in tal senso grazie a foto di componenti per i prossimi melafonini.