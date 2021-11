Milano Non Esiste di Ermal Meta esce venerdì 26 novembre.

il cantautore annuncia oggi il nuovo singolo, dopo alcuni indizi sui social che avevano lasciato intuire il rilascio di nuova musica a breve. Si intitola Milano Non Esiste il suo nuovo brano inedito che raggiungerà la rotazione radiofonica e gli store digitali tra qualche giorno.

L’uscita è attesa per venerdì 26 novembre ma la canzone è già disponibile in pre-save attraverso il modulo condiviso dall’artista sui social oggi. Svelata anche l’immagine di copertina che riprende l’immagine del Duomo di Milano, illuminato nei contorni.

Su Milano Non Esiste, Ermal Meta dice: “Non vedo l’ora che sia vostra”. E, in effetti, non manca ormai molto. I fan dovranno attendere solo qualche giorno per ascoltare il nuovo brano dell’artista che il prossimo anno sarà in tour nei teatri.

La tournée inizialmente prevista nei palasport è infatti stata rimandata al 2022 e si terrà nei teatri, le uniche location al momento che possono tornare ad accogliere eventi musicali con capienza al 100%. Già noto il nuovo calendario degli appuntamenti.

La tournée 2022 si terrà dal 26 febbraio al 29 marzo e i biglietti già in possesso dei fan restano validi per i nuovi appuntamenti ma occorrerà confermare la propria presenza in anticipo seguendo la procedura disponibile in questo articolo.

Ermal Meta in tour nei teatri nel 2022

26 Feb • Jesolo • Pala Invent

02 Mar • Milano • Teatro Lirico

03 Mar• Milano • Teatro Lirico

06 Mar • Torino • Teatro Colosseo

07 Mar • Torino • Teatro Colosseo

15 Mar • Bologna • Europauditorium

18 Mar • Firenze • Tuscany Hall

23 Mar • Firenze • Tuscany Hall

27 Mar • Roma • Auditorium Parco Della Musica

29 Mar • Bari • Teatro Team