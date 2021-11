Maria Monsè al Grande Fratello Vip 2021. Arriva la conferma ufficiale della partecipazione della bella biondina al programma di Alfonso Signorini e insieme una scia di polemiche per via del comportamento che Mediaset ha avuto in queste ultime settimane. La rete del Biscione ha sbandierato la sua voglia di ripulire la propria immagine ripartendo dalle fiction e dal ridimensionamento di Barbara d’Urso ma i conti con tornano.

La conduttrice ha dovuto rinunciare al prime time e anche il suo Pomeriggio5 è stato ridotto all’osso con tanto di nuovo look e di nuovo stile per la d’Urso che ha dovuto rinunciare ai suoi ‘mostri’ e al trash che tanto ha amato in questi anni. Lei ha ribadito il concetto di aver dato al pubblico quello che voleva mentre la rete ha optato per la coppia Maria de Filippi/Silvia Toffanin alla domenica e alla conferma del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Proprio lui ha già raccolto Soleil Sorge (spesso ospite di Barbara d’Urso) e ha fatto lo stesso con Francesca Cipriani. Questa sera farà la stessa cosa con Maria Monsè che varcherà la porta rossa confermando i rumors dei giorni scorsi. Maria Monsè al Grande Fratello Vip 2021 arriverà nella casa al fianco di un’altra new entry al fianco di Patrizia Pellegrino (anche lei spesso ospite della conduttrice ‘ridimensionata’).

Il trash è servito perché l’ingresso nella casa di Maria Monsè aprirà le porte anche al suo strano rapporto con la figlia Perla Maria, a tutto quello che hanno fatto insieme in questi anni (in tv e non) ma anche per quello che racconterà. Allora la domanda è lecita: perché Maria Monsè può stare in tv nella casa del Grande Fratello Vip 2021 regalando a tutti lo stesso trash della d’Urso mentre quest’ultima ha dovuto rinunciare al suo posto di rilievo?