L’Ispettore Barnaby 22 torna in onda su Giallo, come ogni lunedì, raggiungendo quota metà stagione: l’episodio di lunedì 22 novembre, il terzo di quest’edizione dello storico format inglese, segna il giro di boa della programmazione, che si concluderà tra tre settimane.

L’Ispettore Barnaby 22 ha debuttato su Giallo in prima visione assoluta per l’Italia lo scorso 8 novembre, con un episodio a settimana in prima serata: la ventiduesima stagione del telefilm investigativo è stata trasmessa per la prima volta la scorsa primavera su ITV nel Regno Unito, culminando in un episodio speciale in onda a ottobre, prima di arrivare in esclusiva canale 38 del digitale terrestre nel nostro Paese.

La trama de L’Ispettore Barnaby 22 per il terzo episodio in onda il 22 novembre, dal titolo Famiglie Felici, vede il protagonista John Barnaby (interpretato da Neil Dudgeon) e Jamie Winter (Nick Hendrix) impegnati a investigare sulla morte di un importante produttore locale di esclusivi giochi da tavolo, che apparentemente sembra essere rimasto vittima di un avvelenamento. Costretti a lavorare da soli durante il fine settimana, i due devono mettere a frutto tutte le loro abilità per scoprire chi è l’assassino. Quando quest’ultimo colpisce ancora, Barnaby e Winter si rendono conto che il gioco è molto più realistico di quanto gli ospiti avessero immaginato.

L’Ispettore Barnaby 22 è composta da sei episodi e si tratta dell’ultima stagione realizzata in ordine di tempo da ITV. La produzione della serie ha affrontato un paio di anni difficili tra numerosi ritardi e battute d’arresto dovute a vari motivi, non ultima la pandemia da Covid-19 che ha colpito in maniera devastante il Regno Unito durante la prima ondata che si è abbattuta in Europa. ITV, al momento, non ha ancora confermato il rinnovo per una stagione 23.