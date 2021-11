La serie di Tutta Colpa di Freud ha finalmente una data ufficiale. Dopo una prima settimana di promo a rotazione su Canale5 indicando una data non meglio precisata, adesso sembra che Claudio Bisio e i suoi saranno nel prime time di Canale5 a partire dall’1 dicembre, mercoledì. La data è ormai ufficiale e il conto alla rovescia inizierà già questo mercoledì quando mancheranno sette giorni alla messa in onda della prima puntata della serie di Tutta Colpa di Freud.

Mediaset ha già rivelato i dettagli e adesso c’è anche la trama della prima puntata in cui conosceremo Francesco Taramelli (Claudio Bisio), psicanalista e padre di Marta, Sara ed Emma, in seguito alla partenza di quest’ultima per Londra, è colto da un attacco di panico, che lo mette sulla strada di Anna (Claudia Pandolfi), una bella psichiatra.

Qui la sua vita cambia per sempre e non solo per quello che nascerà con la sua psicoterapeuta ma anche perché sembra proprio che le figlie non rimarranno a lungo molto lontane. Marta, dottoranda amante del preside di facoltà viene truffata e sfrattata, l’altra figlia di Francesco, Sara, a un passo dal matrimonio con Filippo, si invaghisce della wedding planner Niki e, infine, le cose non vanno meglio con Emma, aspirante influencer.

Dopo l’incontro con Claudio decide di non partire e in un attimo tutte e tre tornano a casa e Francesco non sa se gioire o disperarsi. A casa Taramelli, da quando sono di nuovo tutti insieme, regna il caos tra abitudini difficili da gestire e problemi da affrontare a partire proprio dal capo famiglia che deve gestire gli attacchi di panico e le disastrose conseguenze della sua distrazione sul lavoro.

Il resto lo scopriremo solo quando andrà in onda la prima puntata il prossimo 1 dicembre su Canale5 dalle 21.30.