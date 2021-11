Si vede proprio che il Black Friday 2021 è più vicino che mai oggi 22 novembre: il Samsung Galaxy S21 5G da 256GB di memoria interna potrebbe essere vostro al prezzo di 649 euro in luogo dei 929 euro dapprima richiesti. Si tratta di un prodotto ‘Amazon’s Choice‘, disponibile da subito e con consegna direttamente a casa vostra già domani, martedì 23 novembre (dovrete solo fare attenzione ad effettuare adesso l’ordine, sia per evitare l’esaurimento scorte, molto plausibile data la bontà dell’offerta, sia per non far slittare la spedizione ad un altro giorno).

Parliamo del Samsung Galaxy S21 5G in versione italiana (colorazione Phantom Gray), e quindi del top di gamma del colosso di Seul (almeno fino all’uscita del prossimo Samsung Galaxy S22, che ricordiamo dovrebbe avvenire nel mese di febbraio). Per molti il Black Friday è l’occasione ideale per fare affari: non abbiamo remore nel dirvi che l’offerta Amazon di oggi 22 novembre relativa al Samsung Galaxy S21 5G (peraltro appena uscita) fa parte di questo pacchetto, e che sarebbe sbagliato non pensarci. Il dispositivo lo conoscete tutti, non ha bisogno di presentazioni, si tratta solo di decidere se procedere adesso o aspettare (cosa che potrebbe far decadere il beneficio di un prezzo tanto basso, che praticamente sfiora il minimo storico in assoluto).

Offerta Samsung Smartphone Galaxy S21 5G, Caricatore incluso, Display 6.2"... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Fotocamera da 64MP per immagini nitide. Milioni di pixel per catturare...

Non dovrete avere dubbi a riguardo, trattandosi anche di un prodotto venduto e spedito da Amazon. Tenete anche presente che l’e-commerce, proprio in occasione delle festività natalizie, ha esteso il periodo di reso fino al 31 gennaio 2022 (nel caso in cu il telefono non dovesse funzionare a dovere, oppure se doveste, per qualche motivo, ripensarci, a patto che il prodotto sia ancora perfettamente integro). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

