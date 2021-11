Il promo di Inventing Anna di Shonda Rhimes annuncia la data d’uscita della nuova serie su Netflix, oltre a fornire un primo sguardo alle sue protagoniste: è infatti un cast tutto al femminile nei ruoli principali quello che guida il nuovo format prodotto da ShondaLand e in arrivo il prossimo anno, a febbraio, nel catalogo dello streamer in tutto il mondo.

Il promo di Inventing Anna lancia la domanda che sta alla base del soggetto: chi diavolo è Anna Delvey? Un’ereditiera, un’influencer, una socialite o solo un’impostrice? La storia è quella vera della finta ereditiera tedesca Anna Sorokin, che ha ingannato l’alta società di New York fingendosi una ricca destinataria delle fortune di famiglia, con un patrimonio di oltre 60 milioni, mentre invece era emigrata negli Stati Uniti in cerca di fortuna col padre, un camionista russo, a 16 anni. La sua abilità nel mentire e recitare le ha reso possibile l’ingresso nel jet set newyorkese: Delvey/Sorokin è stata capace di farsi imprestare denaro e jet privati, di scroccare soggiorni negli alberghi di Manhattan, di viaggiare e condurre una vita lussuosa a spese altrui, usando i social network come specchio di una vita basata sull’inganno del prossimo. Finché un’inchiesta giornalistica ha sollevato il caso, finito poi in tribunale con una pesante condanna per la spregiudicata avventuriera.

Il promo di Inventing Anna mostra per la prima volta Anna Chlumsky nel ruolo della giornalista investigativa Vivian, Julia Garner in quello di Anna Delvey e Katie Lowes, volto molto noto al pubblico ShondaLand per essere stata la Quinn Perkins di sette stagioni di Scandal, nei panni di Rachel, una follower di Anna disposta a tutto e presumibilmente la chiave della scoperta della sua ingegnosa truffa. Inoltre Laverne Cox interpreta Kacy Duke, una manager di celebrities e life coach finita nel vortice di bugie di Delvey, mentre Alexis Floy è Neff, un’aspirante regista. La trama di Inventing Anna è raccontata dal punto di vista di Vivian, giornalista che si ritrova per le mani la storia di una truffa incredibile di cui vorrà scoprire e raccontare al pubblico tutti i dettagli.







Ecco il promo di Inventing Anna, che sarà disponibile dall’11 febbraio 2022 su Netflix. Il suo debutto segna il ritorno alla scrittura per Shonda Rhimes, la creatrice di Grey’s Anatomy, Scandal e Private Practice, che da tempo aveva delegato il compito alle sue co-produttrici. Per Inventing Anna la showrunner ha scritto 10 episodi della durata di un’ora, la cui produzione esecutiva è curata dalla socia storica Betsy Beers.