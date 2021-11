“Era l’uomo della mia vita, non riesco ad accettare quello che è successo”, le parole di Tiziana Giardoni su Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh scomparso. La vedova ne parla a Verissimo domenica 21 novembre, tra le lacrime di Silvia Toffanin, che la ospita nel suo salotto pomeridiano.

Stefano D’Orazio è scomparso lo scorso novembre. Adesso è passato esattamente un anno dal momento della sua morte. Ha lasciato un vuoto nei Pooh e nell’intero mondo della musica, così come nella vita di sua moglie e di tutti coloro che lo hanno sempre amato e che non lo dimenticheranno mai.

“È passato un anno dalla sua morte, sto cercando di reagire, ma sto ancora male”, dice Tiziana Giardoni su Stefano D’Orazio. Il musicista è venuto a mancare dopo aver contratto il Covid-19 in seguito ad una cena in famiglia. “Quando siamo risultati positivi, Stefano si preoccupava per i miei genitori, era così”, ricorda la vedova.

“Quando la notte ha avuto la febbre altissima, ho chiamato l’ambulanza e ho pregato in ginocchio di farmi andare con lui, ma non mi hanno lasciata, io da quel giorno non l’ho più visto, nemmeno nella bara. Ho visto solo la bara chiusa fuori dall’ospedale”, ha raccontato la moglie del batterista dei Pooh. E ha aggiunto: “Io non riesco ad accettare quello che gli è successo, non meritava di morire così. Il sei novembre sono morta insieme a lui”.

I due stavano insieme dal 2007 ma erano sposati da appena 4 anni. “Era l’uomo della mia vita, io ero profondamente innamorata di lui. Mi faceva ridere, metteva sempre in primo piano il mio benessere. Ci incontreremo ancora, sicuramente”, ha concluso Tiziana Giardoni a Verissimo.