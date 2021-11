Torna Grey’s Anatomy 17 su La7, con due nuovi episodi, il 22 novembre in prima serata: la serie raggiunge il giro di boa della programmazione della stagione, composta da soli 16 episodi a causa dei ritardi di produzione dovuti alla pandemia da Coronavirus.

Grey’s Anatomy 17 su La7 è in onda in prima tv in chiaro dall’inizio di questo mese: gli episodi del 22 novembre arrivano dopo lo spartiacque della morte di Andrew DeLuca, spirato nell’episodio 7 dopo aver permesso alla polizia di arrestare la trafficante di esseri umani Opal, che aveva individuato in ospedale nella stagione precedente e che ha rivisto fuori dal Grey Sloan decidendo di inseguirla. La drammatica missione è finita con la morte dell’eroico dottore siciliano, prima soccorso e salvato da Owen ma poi morto in sala operatoria dopo un tamponamento cardiaco.

Il personaggio torna in Grey’s Anatomy 17 su La7 nei due episodi in onda lunedì 22 novembre: il primo affronta direttamente il lutto per la perdita dello specializzando, che si aggiunge a quello generale per le morti da Covid che attanaglia l’ospedale, mentre il secondo vede Teddy affrontare il suo stress post traumatico in una sorta di viaggio nella mente, innescato proprio dalla perdita di DeLuca sul suo tavolo operatorio. In entrambi gli episodi c’è spazio per un cameo di Giacomo Gianniotti, l’attore italo-canadese che è stato il volto di DeLuca dalla stagione 12 e che ha anche diretto un episodio di questa stagione prima di lasciare la produzione.

Ecco le trame di Grey’s Anatomy 17 su La7 per gli episodi 8 e 9, intitolati rispettivamente È tutto troppo e Nella mia vita, in onda dalle 21.20 in prima tv in chiaro. Il primo vede anche il ritorno di Patrick Dempsey nei panni di Derek Shepherd.

Mentre i traumi e la pressione aumentano, i medici del Grey Sloan cercano una via per andare avanti con meno danni possibile. Richard intanto perde la fiducia…

Dopo una perdita straziante, Teddy fatica a riprendersi e lotta con i ricordi del passato. Amelia cerca di aiutare, incoraggiando Owen ad accettare e perdonare Teddy.

L’episodio 9 di Grey’s Anatomy 17 su La7 segna l’ultima apparizione in video di Gianniotti, che è ora impegnato a girare una nuova serie Netflix.